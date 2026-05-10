Los Valerón se enfundan de nuevo la elástica amarilla en la reapertura del campo de Cercados de Espino

Los Valerón volvieron a vestirse de amarillo este domingo en Cercados de Espino. Lo hicieron con el equipo de veteranos de la UD Las Palmas, en un partido amistoso que sirvió como acto central de la reapertura del campo del Complejo Polideportivo Maestro Antonio, tras su remodelación integral.

La cita dejó una imagen cargada de nostalgia: los Valerón posando de nuevo con la camiseta amarilla en el entorno en el que se criaron y crecieron antes de dar el salto al fútbol profesional. Un recuerdo especial para el barrio y para los aficionados que se acercaron a disfrutar de una jornada marcada por el deporte, la convivencia y la memoria futbolística.

Un amistoso con sabor amarillo

El encuentro enfrentó a la Selección de Veteranos de Cercados de Espino con la Asociación de Exjugadores de la UD Las Palmas, en una mañana de gran ambiente que reunió a vecinos, familias y aficionados.

El partido formó parte de la agenda de actividades organizada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para inaugurar este domingo la remodelación del recinto deportivo. La presencia de los exjugadores amarillos convirtió la jornada en una celebración especial, con la UD Las Palmas como uno de los grandes protagonistas del acto.

La reapertura del Complejo Polideportivo Maestro Antonio contó con la presencia del alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez; del consejero de Educación y Deportes del Gobierno de Canarias, Hipólito Suárez Nuez; y del concejal de Deportes, Ramón Suárez.

La jornada tuvo un marcado carácter festivo y deportivo, con una programación pensada para reunir a la ciudadanía en torno a la reapertura de unas instalaciones renovadas y adaptadas a las necesidades del barrio.

Casi 500.000 euros de inversión

La remodelación del complejo, financiada por la Consejería de Educación y Deportes del Gobierno de Canarias, ha supuesto una inversión cercana a los 500.000 euros. El objetivo ha sido modernizar las instalaciones y ofrecer un espacio más seguro, accesible y funcional para usuarios, deportistas y vecinos.

Entre las actuaciones realizadas destacan la renovación completa del césped artificial del campo de fútbol, la sustitución del sistema de riego, la instalación de nuevo equipamiento deportivo y la mejora del entorno del recinto.

Los trabajos también incluyeron actuaciones en los vestuarios y dependencias anexas, con intervenciones en canalizaciones, fontanería, electricidad, impermeabilización, carpintería, pintura y accesibilidad.

Además, el proyecto contempló la rehabilitación de la cancha multideporte anexa, la mejora del vallado perimetral y la ejecución de una nueva rampa de acceso. Con esta actuación, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por unas instalaciones deportivas modernas y por el impulso del deporte como punto de encuentro vecinal.

La reapertura del campo de Cercados de Espino dejó así una jornada para el recuerdo, con el regreso de los Valerón de amarillo y con la UD Las Palmas como hilo conductor de una celebración que unió deporte, identidad y emoción.