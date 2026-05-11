El día que Las Palmas no supo defender lo suyo

La historia tiene una forma curiosa de proyectar sus ecos sobre el presente. A veces, un episodio lejano —como aquel amanecer del 2 de enero de 1492, en el que Boabdil abandonó Granada bajo la mirada implacable de su madre, Aisha— parece iluminar situaciones actuales con una claridad inesperada. La célebre frase, convertida en leyenda popular —«Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre»—, nacida entre la pérdida y el reproche, ha sobrevivido siglos porque señala una verdad incómoda: hay derrotas que no vienen impuestas, sino permitidas.

En el fútbol existen momentos en los que un equipo deja escapar aquello que parecía tener bajo control. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a la UD Las Palmas en su dolorosa derrota ante el Andorra (5-1), en la falda de los Pirineos. No fue solo un tropiezo más en una temporada larga; fue una oportunidad desperdiciada, un golpe que duele porque llega cuando menos se esperaba que los amarillos bajaran la guardia.

Perder siempre escuece. Las Palmas no solo cedió puntos: también perdió iniciativa, confianza y parte de la ilusión que había construido con esfuerzo. El equipo mostró una fragilidad inesperada, una falta de contundencia que recordó —salvando las distancias— a aquel Boabdil que miraba atrás desde lo alto de una colina, en el llamado ‘Suspiro del Moro’, consciente de que había entregado algo más que una ciudad; en este caso, buena parte del ascenso directo.

En el deporte profesional, como en la vida, el talento y la intención no bastan por sí solos. Hay que defender lo conquistado con determinación, especialmente cuando el objetivo aparece tan cerca que casi se puede tocar. Y ahí es donde el equipo de Luis García ha fallado: le falta firmeza para sostener el pulso justo en el momento en que más la necesita.

No se trata de dramatizar ni de convertir un partido en una tragedia histórica, pero sí de reconocer que hay derrotas que revelan más que un marcador. La frase de Aisha, tan dura como memorable, no habla de género, sino de responsabilidad: de asumir que lo perdido no siempre se debe a la fuerza del rival, sino también a la falta de firmeza propia. Las Palmas no necesita lágrimas ni lamentos. Necesita carácter. Necesita recuperar la convicción de que el ascenso no se regala: se conquista. Y que cada partido, especialmente estos, es una batalla que exige valentía, concentración y ambición.

La temporada sigue abierta y el objetivo aún es alcanzable. Pero este tropiezo debe servir como advertencia: los ascensos se escapan en tardes como esta, en las que el equipo no está a la altura de lo que se juega. La historia de Boabdil lo recuerda con crudeza: no hay nada más doloroso que lamentar lo que no se defendió con suficiente determinación.

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La pregunta ahora es si Las Palmas sabrá transformar esta derrota en un punto de inflexión o si, como el último sultán del reino nazarí, mirará atrás con un suspiro que llegue demasiado tarde.