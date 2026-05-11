Enfermería UD Las Palmas: Ale García se pierde el final liguero y se suma a las bajas de Enzo y Barcia

Examen inicial y la confirmación de una ausencia de rango para la fase decisiva. Ale García, el segundo máximo realizador de la UD Las Palmas con siete dianas, tiene afectado el tendón del isquiotibial y se pierde lo que resta de temporada. Causa para este tramo crucial de tres jornadas ante Almería (sábado, 17.30 horas), así como contra el Real Zaragoza en el Gran Canaria y contra el Dépor en Riazor.

El canterano ha sido una pieza clave con un total de 31 partidos (25 de inicio) y 2.156 minutos. Ya permaneció un mes de baja por una dolencia muscular tras retirarse en el descanso del pulso contra el Valladolid en Zorrilla -del 21 de noviembre al 4 de enero-. También tuvo que parar otras tres jornadas por otro problema físico -del 15 de febrero al 1 de marzo-. Tres jornadas sin Ale García y sin Enzo Loiodice. El pivote galo tampoco estará en el cierre liguero amarillo, que trata de certificar su presencia en el playoff.

La expedición llega esta tarde de Barcelona y el sábado visita al tercer clasificado tras encajar una goleada en Andorra (5-1). Los amarillos tienen 66 puntos y ocupan la quinta posición. La renta con el Eibar, que va séptimo, es de dos unidades. Es una situación ventajosa, en la que tampoco se podrá disponer del zaguero Sergio Barcia. Con un problema muscular, tendrá el alta el próximo junio.

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Ayer, el vigués fue sustituido por Herzog. El tinerfeño no estuvo acertado, en una línea irregular que también mostró Mika Mármol, que se anotó un gol en propia meta. El rendimiento del canterano amarillo e internacional sub 21 había sido destacado en las quince actuaciones anteriores en esta edición liguera.