Problemas para Dinko en la portería de la UD Las Palmas: tras la manita, llega el pichichi Arribas

Después de la tormenta no siempre llega la calma. Que se lo digan a la UD Las Palmas, que tras haber encajado cinco goles en Andorra, este sábado tendrá que verse las caras con el Almería, tercer clasificado, con aspiraciones al ascenso directo y con la presencia del pichichi de la categoría: Sergio Arribas. Formado en las inferiores del Real Madrid, el madrileño acumula 24 goles y siete asistencias en 39 partidos, siendo una de las principales amenazas para Dinko Horkas. Y no es el único peligro almeriense, puesto que Embarba con 14 dianas y Baptistao con 9 también apuntan al gol.

Arribas controla un balón ante Correia en una acción del Almería-Valencia. / EFE

Un cara a cara entre el tercer portero menos goleado de Segunda tras haber encajado 36 dianas —por detrás de Cantero (Burgos) que ha recibido 33 goles y Magunagoitia (Eibar) también con 36— frente al segundo equipo más goleador de la categoría (78) en el momento más delicado de la UD, que busca salir de la UCI tras la goleada recibida el fin de semana. De nuevo lejos de casa, con kilómetros de por medio y teniendo al otro lado del campo a un Almería que quiere a toda costa sumar los tres puntos para seguir en la escalada por el ascenso directo.

Con un valor de mercado de 15 millones de euros, Sergio Arribas es uno de los jugadores más valiosos de Segunda por detrás del grancanario Yeremay Hernández (25 millones) y suspira por volver a marcar gol, algo que no hace desde el pasado 26 de abril, cuando firmó un hat-trick al Granada. Es la figura más determinante del Almería y quiere ascender al equipo para verse las caras con ‘su’ Real Madrid, equipo que le formó y el que se ha guardado el 50% de los derechos. Sabía el club blanco de la proyección del delantero, que a punto estuvo de ascender a Segunda con el Castilla. Desde su llegada al Almería en la temporada 2023/24, su proyección ha ido en aumento, siendo este curso el mejor de su carrera.

Aspirante al Zamora

Será uno de los grandes problemas de Dinko Horkas, el guardameta de la UD Las Palmas que estuvo liderando hasta hace unos meses el trofeo Zamora. Ahora, a falta de tres jornadas para que finalice la temporada, es el tercer clasificado al encajar 36 goles en 38 de los 39 partidos posibles. Acostumbrado a perder por la mínima, sus mayores goleadas han sido la de Andorra este fin de semana y la que recibió ante el Racing de Santander en el mes de enero, cuando a los amarillos les cayó 4 goles. Ante el Eibar fueron tres, certificando la idea de que a la UD no se le han dado bien los equipos aspirantes al ascenso a Primera División.

Al igual que le ocurre al Almería con Arribas, Dinko Horkas para la UD es uno de los jugadores más utilizados de la plantilla —en este caso por detrás de Manu Fuster, la única figura que lo ha jugado todo—. El guardameta croata tan sólo se ha perdido un partido este curso y fue por recibir una roja ante el Mirandés. Se perdió el duelo ante el Ceuta el 14 de diciembre y desde entonces ha sido un fijo en la portería amarilla, logrando dejar en 14 ocasiones la portería a cero. Llegó al club en verano de 2024 libre procedente del Lokomotiv Plovdiv. Con la UD en Primera División, empezó el curso siendo el suplente de Cillessen y cumplió cuando tuvo la oportunidad.

Sergio Arribas suma 24 goles y siete asistencias en 39 partidos; por detrás tiene a Embarba (14) y Baptistao (9)

A finales de marzo de 2025, cuando el conjunto de Diego Martínez, técnico por aquel entonces de Las Palmas se estaba jugando las castañas para mantenerse en la categoría, llegó la oportunidad de oro de Dinko. Cillessen sufrió una perforación en el intestino delgado tras un choque con Borja Iglesias y el croata entró en escena. Se ganó la confianza del club, terminó la temporada y este curso, con el equipo en Segunda, afrontó el reto de defender los tres palos como guardameta titular. Tiene contrato hasta junio de 2028.

Un Almería fuerte en casa

La seguridad de Dinko bajo palos frente al hambre de gol de Sergio Arribas, que quiere ascender al Almería. Dos equipos con hambre de victoria y un final de temporada que se antoja caprichoso, enfrentando a equipos que se lo juegan todo en tres partidos. Todos quieren volver a Primera, pero mejor si es por la vía directa. El Almería tiene el aliciente de jugar en casa frente a su afición, escenario en el que han anotado 50 de los 78 goles que acumulan. La UD Las Palmas, por su parte, quiere sepultar el ‘Andorrazo’ en Almería y calmar a los fantasmas de las derrotas.

Noticias relacionadas

Noventa minutos marcados por la rivalidad con la amenaza del pichichi de la categoría y su combo formado por los goleadores Embarba y Baptistao. Al otro lado del campo le espera el dos veces campeón de Europa Jesé Rodríguez, que quiere levantar los ánimos del equipo y la afición amarilla y Dinko Horkas, que quiere dar un golpe sobre la mesa y volver a dejar a cero su portería y devolver la ilusión a la Isla, que aún sueña con jugar el playoff y ascender en junio.