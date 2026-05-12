Un enigma llamado Benedetti: dos meses sin jugar con la UD Las Palmas y una opción de compra de 2,8 millones
El Poeta ha disputado 4 de los 20 partidos posibles y el club tiene una opción de compra obligatoria en caso de ascenso
Un expediente ‘X’ llamado Nicolás Benedetti que se une a los varios que ha tenido la UD Las Palmas este curso, incluyendo a Jere Recoba, que desde su lesión no se ha vuelto a saber nada de él. El Poeta, que llegó al conjunto amarillo el 17 de diciembre —coincidiendo con la cena de Navidad del equipo— ha disputado 4 de los 20 partidos posibles desde el mes de enero, sumando tan sólo 48 minutos y su última aparición con la camiseta amarilla fue el 8 de marzo, cuando disputó su récord de minutos:19. Desde entonces, dos meses después, no hay rastro de su «calidad técnica, creatividad y capacidad para llegar al área», tal y como expresó el club en su anuncio de presentación.
Con un valor de mercado de 2 millones de euros, el mediapunta colombiano llegó en el mercado invernal como agente libre con un condicionante en su contrato: una opción de compra obligatoria de 2,8 millones y cuatro temporadas adicionales en caso de ascenso. Un fichaje sin minutos a falta de tres jornadas para que finalice el curso —sin contar con el playoff en caso de jugarse— y un perfil que se queda en el banquillo pese a las numerosas bajas de Luis García para esta recta final, en la que figuran Recoba, Sandro, Loiodice, Barcia y Ale García. Todos ellos, salvo milagro, se perderán el resto del curso.
Con la coletilla de que Benedetti viene de un fútbol diferente y que necesita tiempo, como ha expresado el técnico ovetense en varias ocasiones, la realidad es que no cuenta en los planes de un equipo que hasta la visita a Andorra enamoraba y estaba a las puertas del ascenso directo. Una situación que poco tiene que ver con el rendimiento que ofreció en México, cuando hasta su fichaje por la UD había disputado 15 partidos con el Mazatlán sumando tres goles y dando dos asistencias (1.048'). Disputó mil minutos más que en el conjunto amarillo. "Aportaré goles y asistencias, este equipo merecer estar en otra categoría y encajo a la perfección", expresó el día de su presentación. Hasta el momento ni minutos, ni goles ni asistencias.
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