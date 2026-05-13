Enhamed auxilia a la UD Las Palmas: cómo ver la luz tras una manita y el poder "de los pequeños hábitos"

Fórmula Enhamed Enhamed para guir a la UD Las Palmas hacia el objetivo -o mejor a la siguiente estación-. Un salvavidas con empaque de coach y leyenda de la natación paralímpica enciende su diván mágico. Habla Enhamed, para sepultar los miedos y fantasmas en la liga del manicomio.

Tras el 5-1 de Andorra, este conferenciante afamado, que ya tuvo una intervención con el plantel grancanario en la pasada temporada cuando estaba dirigido por Diego Martínez, huye del tremendismo.

Sobre si ve a la UD en Primera o jugando el playoff, tira de mesura. "Confío en la UD, pero paso a paso. No vendo resultados y abandero la psicología del paso a paso. Entrenamiento a entrenamiento. No hay que ser resultadistas, debes creer en el proceso y en la metodología que te ha llevado hacia dónde estás ahora [los amarillos son quintos en la tabla con una renta de dos unidades sobre el séptimo, la SD Eibar]".

Frío, calculador y revelador. Habla la conducta. "El Rayo es una familia, van de la mano a todas partes. Mola el espíritu Rayo. El Madrid, por su parte, es un grupo de trabajadores que cobra a final de mes de un señor. En el deporte de élte, todos son importantes y deben sentirse capitales. Todos suman. Debes las máximas variables y entrenar la mente. Si analiza al Zaragoza, te percatas de que algo no funciona, detectas esa desunión. Todo lo contrario que el Valladolid", apostilla Enhamed con su teoría del césped como espejo del alma.

¿Qué se puede hacer tras caer 5-1? ¿Y si Fuster se mira al espejo y ya no es el Aladino del gol? "Hay que atomizar los resultados, pensar en cada entrenamiento. Abandonar el resultadismo y los pensamientos a largo plazo. Solo pensar en el Almería. No hay nada más. Trazar a fuego en los primeros 45 minutos. Centrarte en la primera parte y luego, desde el descanso, valorar la situación y pasar a la segunda parte. Te afianzas, te refuerzas...Sí, como si fuesen pasos de bebé".

Esta táctica de huir del futuro -solo existe el hoy-, es el antídoto a la presión desmedida. Ni Zaragoza ni Dépor. Yeremay no existe. Solo Arribas, Embarba y Leo Baptistao. La huella del 5-1 se esfuma si te centras en completar una buena sesión de trabajo en Barranco Seco, el Lourdes de los milagros de la recuperación eterna desde el sudor. "Evita la presión y aligera el drama, solo cuenta lo que está en tu mano. El trabajo. Los entrenamientos, la táctica, el sistema, el método...Hay que eliminar las expectativas. Restan tres partidos, tres oportunidades; pero solo puedes triunfar desde la incorporación de pequeños hábitos".

La crítica desmedida, al igual que el elogio, no valen de compañeros de viaje. Distorsionan la realidad. Defiende vivir en una pequeña burbuja y centrarse en la tarea. "Si usted hace un gran artículo, no debe estar esperando el reconocimiento de la Isla al siguiente día. Debe insistir en el ABC de su profesión y en sus trucos profesionales. De igual manera, si llega la crítica, pues focalizar en el siguiente trabajo". Indiferencia ante el azote del entorno. Tetracampeón paralímpico, este Phelps del Roque Nublo, tiene fórmulas para todos. Pero no se atreve a dar a la UD por clasificada para la promoción. No vende resultados, comercializa con herramientas para disparar la productividad y olvidarse de la manita de Piqué.

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Descarta poner la BSO de Gladiator

Enhamed Enhamed no es partidario a iniciar a unos días de un pulso tan determinante como el del Stadium, técnicas motivacionales por doquier. Pones vídeos musicales, alegrías musiciales de grandes producciones como Gladiator o montajes con testimonios de los familiares. "No suele ser bueno, desde mi punto de vista, meter muchos cambios. Alterar el ecosistema natural. Debes reforzar lo que haces bien, lo que te sale como tú sabes". Trabajo y fe en el método. Los secretos del diván que también fue socorrido por Sergio Lobera en el pasado de la UD. Aquí está la fórmula de míster 'E', un tiburón en el agua y predicador del coraje atomizado.