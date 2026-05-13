Suárez, el invisible de la UD Las Palmas que sabe silenciar el Stadium

El pit bull Álex Suárez conoce el camino. También Kirian Rodríguez, Marvin Park, Pejiño y Viera. El zaguero grancanario de 33 años, que encadena seis jornadas inédito en el banquillo, formó parte del plantel que aplastó al Almería en el Stadium en el último precedente liguero (1-2), que se remonta al 28 de octubre de 2023 en el Stadium. El central grancanario, con contrato hasta junio de 2028, ha sido arrollado por la explosión del Barcia-Mika en el eje central de la retaguardia. Tampoco cuenta como lateral para Luis García Fernández, ya que la apuesta prioritaria es la de Viti Rozada y Marvin Park.

De cara a la contienda del sábado contra el bloque indálico de Rubi, el estratega ovetense de la UD tiene a Herzog y a Barcia. El tinerfeño no ofreció su mejor versión ante el Andorra y reabre el debate de la vuelta de Suárez. Es una de las grandes incógnitas para un pulso que puede ser determinante en el intento de certificar la disputa de la promoción. Quedan tres finales y hay dos lejos de la Isla en dos feudos calientes como el citado Stadium y Riazor. Entre las dos salidas infernales, un Zaragoza desahuciado como rival propicio.

Con la calculadora en la mano y tras recibir una manita, la opción Suárez pide paso. Herzog es el favorito, pero del Tamaraceite tiene 62 partidos en Primera con dos dianas. A las órdenes de Pimienta y Martínez, dejó papeles sobresalientes como en Montjuïc para secar a un gigante como Robert Lewandowski. También se ha retado con Vedat Muriqi y en las filas indálicos figura otro activo de centímetros como Leo Baptistao.

El resto de las ausencias son Enzo Loiodice, Ale García, Sandro Ramírez y Recobita. Con Horkas como intocable, el resto de la zaga la conforman Viti Rozada, Juanma Herzog o Suárez, Mika y Enrique Clemente. En la medular, Kirian y Amatucci; con Fuster, Taisei Miyashiro, Pedrola y Jesé como artilleros. La citación de Viera se considera como la gran novedad. Ayer, en la vuelta al trabajo, el ‘21’, que se ha perdido los dos últimos desplazamientos a Cádiz y Andorra, sin problema alguno. Ejercerá de revulsivo en un feudo que conoce bien. Llegó como salvador en la recta final de la 23-24 y no pudo evitar un descenso cantado.

Hay que buscar soluciones para salir airoso del infierno del Stadium. El Almería de Rubi encadena ocho victorias en su fortaleza y el lleno está asegurado. Habrá 19.000 fieles y dos centenares de amarillos. Arde la liga del manicomio y en ese elenco de benditos, un Álex Suárez que conoce la fórmula mágica de la Coca Cola. También participó en el pulso de la primera vuelta ante los indálicos, que terminó en derrota (0-1) con tanto de Arribas. Tres finales y la necesidad imperiosa de sumar cuatro puntos. No vale solo con imponer la lógica ante el moribundo Zaragoza. Sin complejos ante la artillería total. La venganza de la manita.