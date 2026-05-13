UD Almería - UD Las Palmas: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming

La UD Las Palmas, a pesar del varapalo en el Principado, todavía mantiene viva la llama del ascenso directo, aunque ya no depende de sí misma para lograrlo. Solo una victoria contra el Almería por más de un gol —para superar el average— y un pinchazo del Deportivo en alguno de sus dos encuentros antes de la final en A Coruña permitirían a los de Luis García, siempre que ganen los tres choques ligueros restantes, ascender de forma directa a Primera División.

En una categoría de igualdad máxima, de no ganar en Almería, los amarillos podrían complicarse incluso su presencia en los playoffs de ascenso, dado que solo se mantienen a tres puntos del Burgos, octavo clasificado. Ale García se une a las bajas de Enzo Loiodice y Barcia para un final de liga en el que la UD tendrá que conseguir los nueve puntos posibles para evitar la "ruleta rusa" de las eliminatorias de promoción.

UD Las Palmas- Almería / José Carlos Guerra / LPR

En el partido de ida, el exdelantero serbio Milos Lukovic fue expulsado tras la revisión del VAR por supuestamente escupir a un rival en una jugada residual. Por su parte, el extremo nazarí Embarba también se marchó del terreno de juego por doble amarilla en un encuentro marcado por la polémica. El Almería se llevó los tres puntos a domicilio gracias a un solitario gol de Arribas.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido Almería - UD Las Palmas correspondiente a la jornada 40 de LaLiga Hypermotion se jugará el sábado 16 de mayo, a las 17:30 hora de Canarias (18:30 hora peninsular) en el UD Almería Stadium.

Dónde ver el UD Almería - UD LAS PALMAS

El partido entre nazarís y canarios solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros al mes.

Este dial también se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

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