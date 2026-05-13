Viera vuelve al ruedo y el morbo está servido en la UD Las Palmas

En busca de la terapia perfecta para cicatrizar el 5-1 de Andorra, la UD vuela a Almería y el morbo está servido (sábado, 17.30 horas, LaLiga TV). De cara a la crucial contienda del sábado en el UD Almería Stadium, ante la lluvia de bajas -Sandro Ramírez, Enzo Loiodice, Ale García, Sergio Barcia y la ya sabida de Recobita-, vuelve a figurar en el ojo del huracán Jonathan Viera Ramos. El capitán de 36 años, que jugó doce partidos en la 23-24 en el club indálico, ha sido noticia en las convocatorias de los dos últimos desplazamientos a Cádiz y Andorra.

En el primer caso, para viajar al Nuevo Mirandilla se cayó por una dolencia cervical. El pasado viernes, fue el propio Luis García Fernández el que desvelaba que el ‘21’ llamaba directamente al médico Diosdado Bolaños para comunicarle que sufría un dolor intestinal. Dentro de 48 horas, la expedición pío pío vuela a Almería para afrontar la penúltima salida de este curso. Con 66 unidades, hay que certificar la disputa del playoff cuando hay dos de renta con el séptimo SD Eibar (64).

Viera encadena cuatro jornadas sin participar. La desconexión del considerado mejor jugador del siglo de la UD llegó el 11 de abril. Saltó en el 48’ por el lesionado Taisei. Suplente sin participación ante el CD Leganés (17 de abril), ni calentó, y el mismo escenario contra el Real Valladolid en el Gran Canaria (3 de mayo). ¿Será recuperable? El liderazgo del Mesías fue capital en los dos últimos ascenso con Paco Herrera (2015) y García Pimienta (2023). El estratega ovetense de la UD Luis García Fernández tuvo palabras de elogio hacia Viera en la penúltima comparecencia. La retirada del internacional está fijada para el final de esta campaña.

«No es el final, todavía tenemos partidos (...) Esperemos que pueda volver a participar y volver a ayudarnos pero independientemente de eso creo que su presencia siempre fortalece al grupo por su experiencia. Tiene una trayectoria muy importante, no solo en la UD, sino en el fútbol», realzó García.

Triunfo indálico en la Isla

Viera dejó la UD en la 23-24 y recibió la mayor indemnización en la historia del club (en torno a los diez millones). La problemática relación con Pimienta y la renovación del barcelonés, que luego no se ejecutó, provocó la marcha del ‘21’, que acabó en las filas del Almería. En la máxima categoría y dirigido por José Mel Pérez, no pudo evitar el descenso. Conformó un frente ofensivo de lujo con Embarba (14 goles, nueve asistencias en la actual 25-26) y Baptistao (nueve goles, dos asistencias).

El fichaje del genio de La Feria en el Almería despertó una notable expectación y se escenificó con un montaje de un mago con chistera. En los doce partidos en el club indálico, dejó tres asistencias y ganó en el Gran Canaria (0-1) en el regreso más polémico. El símbolo de la UD desveló que se encontró con Pimienta y le saludó. «Claro que sí, la relación es cordial», valoró el atacante, que zanjaba así la guerra con el preparador del último ascenso al cielo de Primera.

El Almería encadena ocho victorias de local. Con 78 tantos, es el segundo máximo realizador de la categoría. Es el mejor local de la competición con 44 puntos y 14 victorias. Solo tres equipos han logrado salir ganadores del Stadium como son el Burgos (1-2), Deportivo (1-2) y Racing (2-3). Con cuatro de ventaja sobre los amarillos, los de Rubi pugna con el Dépor por la segunda plaza de ascenso directo. En el pulso de la primera vuelta, victoria rojiblanca con tanto de Arribas (0-1), el pichichi del manicomio de plata con 24 tantos.

El Stadium apunta al lleno: 18.323 gargantas

Un Stadium con las mejores galas. El recinto del Almería, con una capacidad para 18.323 espectadores, tiene el lleno garantizado dada la importancia del pulso del sábado. El precio de las entradas es de 50 euros en Tribuna, así como de 40 y 25 en preferencia. En relación a los fondos, oscilan entre 30 y 20. La opción VIP ofrece palco privado y catering por 130 euros. Ante la baja de Lopy en la medular -por acumulación de tarjetas-, las opciones son las de Horta, Baba y Gui. En las últimas seis jornadas, los números del cuadro de Rubi son demoledores con cuatro victorias, un empate y una derrota. Por otra parte, el delantero Miguel de la Fuente, que llegó en la pasado mercado invernal, no se ejercitó en la jornada de ayer por unas molestias. La victoria de la UD en el Stadium y la del Racing en El Sardinero ante el Valladolid, certifica el ascenso de los montañeses de José Alberto López.

Restan tres jornadas y el Dépor, en esa pugna por la segunda plaza, recibe al Andorra el domingo. La 40ª jornada se abre con un Castellón-Cádiz (viernes, 19.30 horas) y el Málaga rinde visita al Ceuta. Por su parte, el Eibar, que ocupa la séptima plaza con dos puntos menos que la UD, rinde visita a una Cultural Leonesa desahuciada -que puede descender de forma matemática este fin de semana-. La formación amarilla de Luis García busca el renacer en un feudo hostil, donde ganó en su última aparición (1-2) con un tanto mágico de Kaba.

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En el Stadium, antes denominado Juegos del Mediterráneo, es una oportunidad histórica para los amarillos de ganar, por fin, en este curso en el feudo de un rival directo por el ascenso. La formación pío pío cayó en El Sardinero (4-1) y La Rosaleda (2-0). Tampoco se brilló en Castalia (1-0). Empate en El Plantío (0-0) y desliz en Ipurua (3-1). El cierre de la edición liguera del manicomio lleva a la UD al matadero. Stadium y Riazor. Casi nada. Y el domingo 24, el último en el Gran Canaria con el Zaragoza -antes de playoff-. Son necesarios cuatro de los últimos nueve puntos para jugar la promoción de ascenso con 70.