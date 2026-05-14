La UD Las Palmas y un calendario diabólico: así son las tres últimas jornadas de los rivales directos de los amarillos por el ascenso

Un calendario diabólico que también trae consigo una oportunidad bonita si se dan los resultados. Tras el batacazo de la UD Las Palmas ante el Andorra, los amarillos tienen que afrontar estas últimas tres jornadas al límite, sabiendo que cada partido es una final tanto por apurar sus opciones de ascender directos como por no salirse de la zona de playoff. Llegados a este punto, la tensión es absoluta para todos.

La realidad es que el proyecto de Luis García no puede fallar y no le queda más remedio que dar una respuesta contundente para, como mínimo, salvar los muebles y firmar la promoción, sabiendo, además, que es el equipo que tiene el calendario más difícil. Todo ello, en un último tramo de curso que marca mucho tanto los objetivos de los equipos como la dinámica para unas hipotéticas eliminatorias por el último billete a Primera.

Dos visitas envenenadas y una última bala en casa

Los insulares visitan este sábado (17.30 horas, TVC) a un Almería que es el mejor equipo en su estadio de toda la categoría, el segundo máximo anotador del campeonato y que necesita dar un salto hacia delante tras su empate ante el Burgos de la última jornada (0-0). Luego, cerrarán el año en el Estadio de Gran Canaria ante un Zaragoza que tiene opciones de llegar descendido a ese duelo y la última jornada supone una visita a un campazo como Riazor, donde podría ser el invitado especial al ascenso del Deportivo de la Coruña de Yeremay Hernández.

Esa hoja de ruta dibuja un camino complicado ante rivales que, salvo quizá los maños, que llegarían con vida a Siete Palmas si el Cádiz cae ante el Castellón y los aragoneses ganan al Sporting, se están jugando la vida. Eso sí, los isleños también tienen en su mano darle la vuelta a la situación si no fallan y se dan ciertos resultados, aunque lo normal sería apurar un último empujón para certificar los playoffs lo antes posible.

Dépor y Almería, algo más cómodos

Los dos equipos que están con más opciones de acompañar a un Racing que esta jornada puede ser ya club de Primera División, el Dépor y el Almería, cuentan con tres partidos más sencillos que la UD, a priori, en este tramo decisivo de la temporada. Por su parte, el cuadro gallego recibe en casa a un Andorra casi sin opciones de nada, visita a un Valladolid ya salvado y recibe al cuadro de Luis García en la última fecha. Por tanto, no les quedan ni grandes visitas ni duelos de máxima dificultad, salvo el de los amarillos.

En una situación muy similar se encuentran los almerienses, que, más allá de medirse en casa a la Las Palmas, sus siguientes envites no resultan, a vuela pluma, nada fuera de lo común: visitan a un Sporting en tierra de nadie y acaban la competición ante un Valladolid fuera de peligro. De ese modo, son dos encuentros en casa y uno fuera en los que su duelo más difícil es frente a los grancanarios.

Un Eibar-Castellón en la última fecha

En otra tesitura se encuentran el resto de rivales de la UD por los playoffs, como es el caso de un Eibar y un Castellón que van a vivir un partido entre ellos en la última jornada. Antes de ello, los vascos pelearán ante una Cultural Leonesa ya descendida primero y, posteriormente, ante el Córdoba, mientras que los castellonenses se enfrentan al Cádiz y al Huesca en ese orden, ambos con urgencias por salvar la categoría.

Más allá de ellos, el Málaga tiene su envite más duro este fin de semana, ya que tiene que ir a Ceuta, pero luego jugará ante un Racing que podría estar ascendido y cierra la campaña ante el Zaragoza. Por último, el Burgos es el que lo tiene más fácil: tendrá que medirse al Granada, a la Cultural Leonesa y al Andorra, con dos partidos fuera de casa y uno solo en El Plantío, el que le mide a los del Principado.

Un último tren

Con todo eso, la UD Las Palmas tiene que dar un paso adelante para no perderse. Después de muchas jornadas en puestos de promoción, no puede echar por tierra todo lo recorrido. Ya no se puede fallar porque hasta los rivales no lo tienen tan cuesta arriba, al menos, por calendario.