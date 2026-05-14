La UD Las Palmas elimina al Celta en los penaltis y estará en la 'Final Four'
El equipo grancanario logró forzar la prórroga con dos goles en los últimos minutos y sentenció su pase a la Final Four desde los once metros
La UD Las Palmas se clasificó este jueves para la Final Four de la Copa de Campeones de fútbol juvenil tras eliminar al Real Club Celta a domicilio en la tanda de penaltis.
El filial amarillo, que había ganado el partido de ida de cuartos de final por 1-0, forzó la prórroga gracias a dos goles en el tramo final del encuentro de vuelta, disputado en la Ciudad Deportiva A Madroa (3-2).
Aimar Domínguez, en el minuto 88, y David Suárez, en el 94, redujeron la ventaja de tres goles de la que disponía el equipo vigués, que en la prórroga tuvo las mejores ocasiones, como un disparo al poste y un mano a mano que salvó el guardameta Alberto Artiles.
En la tanda de penaltis se impuso la Unión Deportiva por 7-8 gracias a un acierto final de Álvaro Artiles, y el equipo grancanario estará la semana próxima en Alcalá de Henares (Madrid) para medirse al FC Barcelona en una de las semifinales de la competición.
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