La calculadora del ascenso: cuentas y opciones de la UD Las Palmas para entrar en el playoff

Pese al último tropiezo en Andorra, los amarillos todavía mantienen opciones reales de ascenso directo, aunque el panorama es cada vez menos esperanzador. El margen de error se ha reducido al mínimo y, a falta de tres jornadas, LaLiga Hypermotion entra en un punto de no retorno en el que cada partido será una auténtica final.

¿Cómo está el average amarillo?

A falta de los duelos ante el Almería —este sábado a las 17:30 horas— y el Deportivo, al que visitará en Riazor en la última jornada de la temporada, el average amarillo se encuentra en una situación delicada.

El conjunto de Luis García tiene perdido el enfrentamiento particular con Málaga y Castellón, dos rivales directos en la pelea por el playoff de ascenso. Además, mantiene el average igualado con Eibar y Burgos, sus principales perseguidores, por lo que la diferencia de goles también puede convertirse en un factor determinante en la lucha por subir a Primera División.

Tabla de clasificación de LALIGA HYPERMOTION 2025/26 / LP / DLP

Por su parte, la UD Las Palmas sí tiene ganado el average al Córdoba. Sin embargo, el conjunto andaluz —pese a su buen tramo final de temporada— parte con más dificultades para entrar en las posiciones de playoff.

¿Qué necesita la Unión Deportiva Las Palmas?

En base a los datos obtenidos a través de la IA y teniendo en cuenta las posibles combinaciones a falta de tres jornadas para el final de la temporada, el conjunto amarillo mantiene opciones reales de entrar en el playoff de ascenso a Primera División.

Las estimaciones sitúan entre un 55% y un 65% las probabilidades de clasificarse para la postemporada, especialmente porque Málaga, Castellón, Eibar y Burgos todavía deben enfrentarse entre sí y dejarse puntos en el camino. Además, la UD dependerá mucho más de sí misma si consigue imponerse este sábado al Almería.

Jesé se prepara para lanzar un penalti ante el Andorra / LOF

Una victoria en tierras andaluzas dispararía las opciones del equipo de Luis García, mientras que un empate mantendría a los amarillos muy vivos en la pelea por las seis primeras posiciones. Por el contrario, una derrota en Almería reduciría considerablemente el margen de error y, en caso de victoria de sus perseguidores directos, la UD podría incluso abandonar los puestos de playoff.

Con una victoria y un empate, la UD Las Palmas alcanzaría los 70 puntos, una cifra que le permitiría mantenerse en la pelea por el playoff de ascenso, aunque seguiría siendo insuficiente para aspirar al ascenso directo.

Teniendo en cuenta la igualdad de LaLiga Hypermotion y todo lo que todavía hay en juego para la mayoría de equipos implicados, sumar fuera de casa y asegurar el partido en Gran Canaria será clave para las aspiraciones del conjunto amarillo en este tramo decisivo de la temporada.

El ascenso directo, prácticamente imposible

Aunque las matemáticas todavía no lo descartan, el ascenso directo se presenta como un escenario extremadamente complicado para la Unión Deportiva Las Palmas.

Los amarillos necesitan prácticamente un pleno de victorias en las tres jornadas restantes y esperar varios tropiezos tanto del Deportivo como del Almería. La situación mantiene cierto margen de esperanza, ya que la UD todavía debe enfrentarse a ambos equipos y podría arrebatarles puntos de manera directa.

La UD Las Palmas peleará hasta el último momento por conseguir un billete hacia Primera División / Andrés Cruz

Sin embargo, las probabilidades actuales sitúan entre un 2% y un 4% las opciones de ascenso directo para un conjunto amarillo que peleará hasta el último momento por conseguir un billete hacia Primera División.

Sin tiempo para reaccionar, la UD Las Palmas afronta las tres últimas jornadas con margen para soñar, pero sin apenas espacio para el error. Con varios enfrentamientos directos todavía pendientes y el playoff completamente abierto, el conjunto de Luis García llega a la recta final obligado a competir con la máxima intensidad y a convertir cada partido en una auténtica final.