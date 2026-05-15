Luis García, entrenador de la UD Las Palmas: «Si miramos solo al ascenso directo sí es una final; estamos en disposición de todo»

Luis García ahora sí habla de finales. El entrenador de la UD Las Palmas, a falta de tan solo tres jornadas para el final de la temporada y sin depender de sí mismo para subir directo a Primera División, ya no rehúye la importancia de lo que se avecina, empezando por el envite de mañana ante el Almería (17.30 horas, Dazn). De hecho, para el asturiano las matemáticas son las que exponen lo vital que es la visita al UDA Stadium: «Estaba esperando la pregunta. Si miramos únicamente el ascenso directo, es una final. A nivel clasificatorio está claro que es uno de esos partidos importantes de los que ustedes hablan y vamos con toda la ilusión del mundo para hacer un gran partido», relataba.

En ese sentido, destacaba que todavía cree en las posibilidades de ascender sin tener que pasar por el playoff, aclarando que, a pesar de que la foto de lo que ha sido el curso en el aspecto global es «más grande, estamos a nueve puntos del final y en disposición de optar a todo. La ambición del equipo es máxima y tenemos que estar preparados para afrontar cualquier tipo de situación, sobre todo en el aspecto mental».

La cuestión personal

Cuestionado por su estado emocional, el preparador natural de Oviedo aseguraba que se encuentra «tranquilo, más que cuando llegué. Estoy feliz y calmado, disfrutando. Lo que me da tranquilidad es ver a los jugadores en el día a día, ver cómo evolucionan y la identidad que tiene este equipo. A veces estamos con más acierto y otras con menos, pero siempre tratamos de jugar de la misma forma. Repito, hay que poner en valor lo que ha hecho este grupo porque estamos con capacidad de competir por todo a tres partidos para el final».

Además, reseñaba que vive este momento tan decisivo con la «normalidad de tener por delante un partido muy bonito. Los jugadores se han ganado vivir esto. La categoría es muy exigente, aunque veo al vestuario muy equilibrado y demostrando esa resistencia durante los momentos difíciles. Desde mi punto de vista, llegamos en un buen momento para medirnos ante este Almería. La ilusión es enorme».

Autocrítica sin detalles

Por otra parte, García exponía que siempre hace «autocrítica» tanto cuando gana como cuando pierde. Ante eso, añadía que todo forma parte del «proceso, lo cual implica autocrítica, mejora y exigencia. En Andorra hicimos cosas mal, pero otras que sí hicimos bien», aunque recalcaba que los resultados ante los equipos de arriba lejos del Gran Canaria, donde la UD no ha sacado demasiados puntos, son una cuestión que analiza: «Sí que estudio nuestro rendimiento ante los equipos de arriba, aunque lo que yo veo es que en Almería tenemos un reto bonito por delante. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y exigirnos al máximo», aseveraba.

En cuanto a la falta de contundencia defensiva, una virtud que Las Palmas ha ido perdiendo a lo largo de la segunda vuelta del campeonato, el ex del Espanyol argumentaba que su equipo sigue siendo «sólido, con todos los jugadores tratando de ayudar. Es cierto que mantener el nivel defensivo de la primera vuelta, que fue extraordinario, es muy difícil. Siempre buscamos mejorar y dar detalles a los jugadores, pero lo he dicho siempre: cuando el equipo se parte somos más débiles. El equipo siempre ha estado unido y debemos mantener ese equilibrio».

Viera puede volver y el proyecto del Almería

Asimismo, Luis García informaba de que Jonathan Viera está disponible para viajar, comentando que las «molestias digestivas que tenía han desaparecido por suerte; ha entrenado y trabajado bien. Siempre he dicho que es alguien muy importante para nosotros por su experiencia. El vestuario se apoya mucho en él y su compromiso siempre ha sido ayudar». Mientras tanto, de Nico Benedetti, inédito desde el 8 de marzo ante el Ceuta, contaba que a veces se marcha a casa pensando que podría haberle dado «más minutos a algunos jugadores, pero la competitividad está siendo muy alta. Quizás, con la lesión de Ale García, puede tener alguna oportunidad más».

También habló sobre su rival de esta jornada, un Almería al que considera un muy buen «equipo que cuenta con un gran entrenador, que lleva dos años construyendo este proyecto. Va a ser un partido precioso entre dos equipos que tratan de atacar y hacer buen fútbol. Eso sí, yo me centro en los míos, que también son muy buenos y estoy convencido de que vamos a hacer un gran partido».