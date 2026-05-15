Una victoria para honrar al escudo y a la afición de la UD Las Palmas

Un golpe sobre la mesa para espantar a los fantasmas de la temporada en el momento más decisivo. La UD Las Palmas quiere demostrar que sí es capaz de ganarle a un rival directo con una victoria en el Almería Stadium (17.30 horas, TVC) que haga soñar a una afición que ha demostrado estar en las duras y en las maduras. Honrar al escudo después de la dura derrota ante el Andorra el fin de semana pasado y coger impulso para un final que se presenta, como mínimo, de infarto.

Por autoestima que no sea. Desde el conjunto amarillo, a pesar de que tras la debacle en Andorra las opciones del ascenso se esfumaron, siguen creyendo en poder subir a Primera por la vía rápida. Lo indicó Manu Fuster y lo recalcó el técnico Luis García, apelando a que en el caso de que se pensara en ascender dentro de dos semanas, lo de Almería sí sería una final. Una palabra que hasta el momento había evitado por todos los medios y que ahora, a falta de tres jornadas para cerrar la temporada, ya se escucha con soltura.

Quintos en la tabla con 66 puntos —empatados con el Málaga, que ocupa la cuarta posición—, el objetivo del cuadro insular es sumar para no verse en la cuerda floja. Castellón, Eibar y Burgos —sexto, séptimo y octavo respectivamente— acechan con descaro un playoff que está al alcance de ocho equipos y que aguarda enfrentamientos directos en estas últimas jornadas de competición.

El regreso del '21'

Un partido vital en el que Luis García no podrá contar con Recoba, Barcia, Loiodice y Ale García, que cayó lesionado el pasado fin de semana y dice adiós a lo que resta de temporada. El que vuelve a la convocatoria es el líder del equipo Jonathan Viera, inédito los últimos cuatro partidos y con hambre de dar la vuelta a la mala racha de la UD con los equipos de arriba. Un rival al que por cierto el ‘21’ conoce bien tras su pasado almeriense.

Jesé y Pedrola festejan el 2-0 en el UD-Valladolid, en el Gran Canaria. / ANDRES CRUZ

En frente estará el Almería del pichichi Sergio Arribas. Un equipo invencible en su casa y con opciones de ascender por la vía directa, una lucha que mantiene con el Deportivo. Con un ambiente de gala propio de grandes finales, el conjunto de Rubi quiere acortar distancias para cumplir su objetivo en dos semanas sin necesidad de pasar por los playoff.

Con la única baja de Lopy, sancionado por exceso de tarjetas, el objetivo del Almería es intentar minimizar al cuadro de Luis García y recuperarse del empate ante el Burgos la jornada pasada. Ambos equipos, tanto Almería como Las Palmas, llegan asfixiados al tropezar el fin de semana y quieren demostrar quién es capaz de dar más en 90 minutos de pasión, nervios y locura por un escudo.

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Un partido que sirve a la UD Las Palmas y a toda su afición para volver a creer y sobre todo para dar un golpe sobre la mesa en este tramo final. Calculadora en mano y concentración. Coraje, vista y suerte para una final de película.