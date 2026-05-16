Pedri y Alejandra Dorta: así es la historia de amor más discreta del nuevo Barça campeón

Pedri ya no oculta su felicidad. El centrocampista del FC Barcelona atraviesa uno de los momentos más especiales de su carrera y también de su vida personal. Tras conquistar una nueva Liga con el conjunto azulgrana después de imponerse al Real Madrid, el internacional español dejó una de las imágenes más comentadas de la celebración: un beso sobre el césped con Alejandra Dorta, la joven con la que llevaba meses siendo relacionado.

La escena supuso mucho más que una simple celebración. Para muchos seguidores del Barça fue la confirmación definitiva de una relación que ambos habían mantenido lejos de los focos desde hace casi dos años. La naturalidad con la que compartieron aquel instante convirtió a la pareja en tendencia en redes sociales y abrió una pequeña ventana a la faceta más desconocida del futbolista canario.

El beso que confirmó el romance

La celebración del título liguero del FC Barcelona dejó multitud de imágenes para el recuerdo, aunque una de las más comentadas fue la protagonizada por Pedri y Alejandra Dorta.

Mientras jugadores, familiares y aficionados invadían el césped para festejar el campeonato, las cámaras captaron el momento exacto en el que el futbolista recibía a la influencer tinerfeña con un beso cargado de complicidad.

No fue el único gesto que confirmó la relación. Horas después, el propio Pedri compartió varias fotografías de la celebración en sus redes sociales acompañadas de un mensaje muy significativo: “Mi familia. ¡Mis campeones! ¡Nuestra tercera Liga!”. Entre las instantáneas aparecía Alejandra tanto en solitario junto al jugador como integrada con el resto de la familia del centrocampista.

Pedri y Alejandra Dorta, durante una aparición pública en un evento deportivo antes de confirmar oficialmente su relación / La Provincia

El detalle no pasó desapercibido para los seguidores del Barça, especialmente porque el futbolista siempre había mantenido un perfil extremadamente reservado respecto a su intimidad.

Una historia marcada por la discreción

Pese a convertirse en una de las grandes estrellas del fútbol europeo, Pedri siempre ha intentado mantener su vida sentimental al margen de la exposición mediática.

El futbolista de Tegueste rara vez concede entrevistas relacionadas con aspectos personales y prácticamente nunca protagoniza titulares alejados del ámbito deportivo. Sin embargo, hace unos meses dejó caer una pista durante una charla con el influencer xBuyer.

“Estoy bien en el amor, se podría decir. No me puedo quejar”, confesó el jugador azulgrana sin revelar nombres ni ofrecer más detalles. Aquellas palabras dispararon las especulaciones sobre una posible relación con Alejandra Dorta, algo que finalmente terminó confirmándose durante la celebración de la Liga.

¿Quién es Alejandra Dorta?

Alejandra Dorta es una modelo e influencer nacida en Tenerife que ha conseguido llamar la atención no solo por su relación con Pedri, sino también por el hermetismo con el que gestiona su vida pública.

Cinco años mayor que el futbolista, reside actualmente en Madrid, aunque realiza frecuentes viajes a Barcelona para acompañar al jugador en diferentes compromisos deportivos y personales.

Alejandra Dorta, la influencer tinerfeña que ha conquistado el corazón de Pedri, mantiene un perfil muy discreto en redes sociales. / La Provincia

Aunque mantiene sus redes sociales privadas, sí han trascendido algunos detalles sobre sus gustos y estilo de vida. Según distintas informaciones, siente una gran pasión por las joyas y destaca por una imagen muy vinculada a la moda urbana y las tendencias lifestyle.

Además, no es extraño verla vistiendo la camiseta del FC Barcelona durante los partidos importantes del equipo catalán, especialmente en encuentros celebrados en el Camp Nou.

Una relación con idas y venidas

La historia entre Pedri y Alejandra Dorta no ha sido completamente lineal.

Según reveló el periodista Javi de Hoyos, ambos se conocieron durante el verano de 2024 y rápidamente comenzaron una relación sentimental. La conexión fue tan intensa que el jugador no tardó en presentarla a su entorno familiar, una señal clara de que la historia iba en serio.

Sin embargo, la pareja también habría atravesado algunos momentos complicados. Según las mismas informaciones, llegaron incluso a distanciarse y dejar de hablar durante una etapa convulsa.

Pese a ello, consiguieron reconducir la situación y retomaron definitivamente la relación en el verano de 2025. Desde entonces, la historia parece haberse consolidado lejos del ruido mediático y bajo una discreción absoluta.

El futbolista canario compartió una fotografía junto a su familia y Alejandra Dorta tras proclamarse campeón de Liga con el Barça. / La Provincia

La familia, clave en la vida de Pedri

Uno de los detalles más llamativos de esta relación es la importancia que tiene la familia del futbolista dentro de su círculo más cercano.

Pedri siempre ha presumido de sus raíces canarias y de la estrecha relación que mantiene con sus padres y su hermano. El entorno familiar del jugador ha sido fundamental durante los momentos más complicados de su carrera, especialmente durante las lesiones que marcaron temporadas anteriores.

Por eso, muchos interpretan la aparición de Alejandra junto a toda la familia durante la celebración liguera como una confirmación definitiva de que ocupa un lugar importante en la vida del futbolista.