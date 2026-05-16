La chilena de Clemente y el resurgir del artista Pejiño en la UD Las Palmas

La chilena de Clemente y el resurgir del artista Pejiño. La calma de Viera y la veteranía de Kirian, Jesé y Álex Suárez. La garra de Pedrola, la lucha de Miyashiro y los reflejos de Dinko Horkas. En definitiva, una UD Las Palmas capaz de levantarse y mostrar su mejor versión una semana después de haberse derrumbado en Andorra. El golpe encima de la mesa que anhelaba la afición y una forma de jugar que vuelve a ilusionar a toda una Isla. El conjunto de Luis García remontó en Almería para espantar los fantasmas de no poder batir a los rivales directos y volvió a presentar sus credenciales para volver a Primera el próximo mes de junio.

Esta UD ha dejado claro a lo largo de la temporada que es capaz de todo: de ganar cuando nadie daba un duro y de perder con el menos esperado. De entrar en crisis y de salir por la puerta grande. De recuperar a jugadores que parecían olvidados y de ser candidatos al ascenso tan sólo un año después de haber bajado a Segunda. Una planificación deportiva basada en una mezcla de veteranos y noveles que ha hecho que el equipo sepa mantener el equilibrio en los momentos más complicados. Y un ejemplo de ello fue esta victoria en Almería, porque los de Luis García pasaron de encajar cinco goles a remontar y ganar a uno de los aspirantes al ascenso directo.

La calma reinó en el conjunto amarillo durante la primera mitad para pasar a la acción tras el descanso. Habían estudiado cada jugada del Almería, pero la clave fue no bajar los brazos cuando el resultado no era favorable. Esta vez los cambios sí dieron su fruto, y a pesar de los contratiempos con las lesiones y sobrecargas —Marvin y Álex Suárez pidieron ser sustituidos— todo salió como dictaba el guion. Y dos minutos fueron suficientes para alzar el vuelo. Primero con la chilena de Clemente para poner tablas en el marcador y luego con un Pejiño al que le bastaron siete minutos para darle la victoria a la UD Las Palmas.

Coraje y corazón

Y así se calmaron las aguas en Gran Canaria. La afición no pide mucho, solo luchar hasta el final y sobre todo ponerle corazón y coraje, algo que los chicos de Luis García cumplieron al pie de la letra. Es fácil pasar de un extremo a otro, de eso no cabe duda. Como tampoco hay duda de que en esta categoría de manicomio —y en todas en general— lo que sirven son los resultados, esos que hacen que un equipo esté en lo más alto o se hunda en el pozo. Ahora, a falta de dos jornadas para que finalice la competición y con el playoff esperando a la vuelta de la esquina, si de algo puede estar tranquilo Luis García es de que todos sus jugadores están comprometidos.

Los jugadores de la UD Las Palmas festejan junto a los aficionados desplazados a Almería el triunfo / UD Las Palmas

Y esa era una de las cuestiones de las que desde un principio presumía el técnico ovetense. Siempre tuvo claro que su objetivo en el vestuario amarillo era que todos se sintieran partícipes jugaran o no. Le costó varias jornadas encontrar su once tipo, y cuando parecía que lo había encontrado, siempre había un cambio que sorprendía. Y en Almería no iba a ser menos. Marvin por Viti y Álex Suárez por Juanma Herzog. Unos pequeños toques en la alineación para después dar el golpe sobre la mesa con un sello de autor. Porque en el feudo almeriense Jonathan Viera salió para poner el compás después de cuatro partidos ausente, Pezzolesi sacó el amor por el escudo para defender al equipo después de haberse jugado la Final Four con el Juvenil y Pejiño se volvió a pegar en la frente la etiqueta de artista. Y Juanma, por su parte, cumplió y enloqueció tras el pitido final.

Esta semana la vida se va a sentir diferente. Las sonrisas estarán en los rostros de los aficionados, algunos soñarán con un ascenso que está ahí y otros empezarán a pedir desde hoy que el domingo la guagua baje por Fondos de Segura antes de recibir al Zaragoza. A la UD de las finales eternas le restan 180 minutos para lo que sea: para ascender por la vía directa —una situación que no depende únicamente de los amarillos—, para entrar en el playoff o para cerrar, hasta el mes de agosto, la temporada. Esta última es la menos probable. Mucho tendrían que bajar los brazos los de Luis García.

Noticias relacionadas

Las puertas del manicomio se abren el domingo a las 17.30 horas con el objetivo de llenar el Estadio de Gran Canaria y alentar a un equipo que ha demostrado que pase lo que pase, se niega a rendirse antes de tiempo.