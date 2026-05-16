Una imperial UD Las Palmas toma Almería y reactiva el sueño del ascenso con Viera de guía

Nunca entierren a la UD Las Palmas. De la manita a la toma del Stadium (1-2). Un escudo indescifrable, el coraje por bandera y las lágrimas de Kirian. El cuadro amarillo, con una remontada antológica, trituró al Almería para ponerse a dos puntos del segundo puesto. El Dépor, que juega mañana contra el Andorra, le pone más mordiente a la liga del manicomio. Los tantos de Enrique Clemente (79'), con la chilena de Dios, y Pejiño (81') valen para sumar la primera victoria en el campo de un rival directo por el ascenso.

Los amarillos remontaron el tanto de Embarba y gracias a la dirección magistral de Viera, que saltó de revulsivo, lograron un triunfo de época. La imagen de la temporada que llega tras sucumbir de forma humillante por (5-1) ante el Andorra hace una semana.

Y eso que la UD empezó sometida. Un escudo que seguía taciturno y melancólico en el Stadium. Diez disparos y el envío a la cruceta de un ex como Álex Muñoz como carta de presentación. Pedrola y poco más. La UD resistió en el primer tiempo a base de rezos y estampitas. Las cabalgadas y caños de Jesé conformaron la tonelada de oposición. A los pocos segundos, envío de Arribas y otro de Baptistao. Se reclamó penalti por parte de Clemente a Arribas y el palazo de Muñoz (19').

En el área de Andrés Fernández, Pedrola y un disparo desviado de Taisei. Remate de Embarba (25') y otro de Arribas. El monólogo fue insultante hasta que el partido se enredó en la recta final con intercambio de golpes entre Mika y Embarba. A base de llegar y centrar, la UD terminó de perfeccionar su mecanismo defensivo. En este primer acto, los amarillos solo cometieron tres faltas. La formación de Luis García Fernández acabó con un 43,8%. Sin el control del esférico, Kirian y Amatucci fueron testigos mudos de un pulso de alto voltaje y transistores.

Marvin Park mostró sus carencias con el balón y Álex Suárez cumplió de central. El de Tamaraceite entró por el señalado Herzog y fue de los mejores en un primer tiempo de color rojiblanco. Cabezazo de Bonini, a centro de Arribas, y el cuero que se marcha por el lateral de la red. Por tierra, mar y aire, el cuadro de Rubi lo intentó de todas la maneras y tropezó con la muralla del Roque Nublo. Llegar vivos al ecuador vivos y con una botella de oxígeno, ya era un milagro.

La segunda parte arrancó con un tiro de Dzodic y Taisei recuperó un balón en plena salida de Álex Muñoz, y la acción terminó con un tiro de Fuster que fue desbaratado por Andrés Fernández. Mientras calentaba Jonathan Viera, punterazo del valenciano para encender la hoguera de la esperanza. Se mantenía la intensidad y el tono de un duelo de ida y vuelta, en ese arte callero, Estanis es el rey. El extremo catalán vio la amarilla (48') por un piscinazo por una entrada salvaje a ras de césped de Ely. Sin creadores, había un agujero negro en la medular con los terrenales Fuster, Kirian y Amatucci.

Goteo de ocasiones

A la UD solo le queda el orden. El catenaccio de Covadonga. Con eso, cuando no hay fútbol ni capacidad de generar, pues es bastante. Te da para resistir un ahora ante el mejor ataque de la competición. Centro milimétrico de Arribas y Embarba -sin oposición- remata fuera. Se marcha rozando el poste. Mika Mármol está blandito y la UD sigue viva. En la contienda de la agonía, le tocaba ahora a Baptistao.

El Almería se contagia de la pasividad de la UD y entrega un balón de chocolate a Fuster, el tiro del valenciano se marcha desviado. Soberbia combinación y Pedrola se queda solo y se evapora las más clara. Responde Baptistao con un remate a bocajarro del brasileño que detiene Horkas. De forma soberbia, el croata deja una de las intervenciones de la temporada.

A la hora de partido, tiro de Arribas y tanto de Embarba. La UD reclama un manotazo de De la Fuente sobre Mika en el fotograma previo que quedó en nada. Se veía venir. A base de insistir, el Almería hizo los deberes e impuso el peso de la lógica. El fallo de Pedrola resultó premonitorio. A campo abierto, se le van las costuras a esta versión depresiva de la UD, que vuelve a encajar fuera de casa en un rechace que habilita Suárez a Embarba.

Contra del Almería y se lesiona Marvin Park. Entra Viera y sale Taisei. Herzog ejerce de central con Mika y Suárez pasa al lateral. Valentín viajó para sumar puntos con la tarjeta Iberia. Superado el 70, el Almería se repliega y sale a la contra. Contratiempo físico de Suárez y ahora sí, le toca a Valentín. Último cambio de la UD: adiós a Estanis y entra Pejiño. Así morirá una UD que despertó tarde y siempre estuvo a merced de los locales. Disparo de Amatucci y falta sobre Kirian. El envío de Viera lo manda Clemente a la red con la chilena de Dios. El Almería se atrinchera y lo paga caro. Envío perfecto del 21' y golazo de Pejiño para hacer el 1-2 en el minuto 80. Dos golazos de Clemente y Pejiño le dan la vuelta a la situación.

Noticias relacionadas

La aparición de Viera fue mágica y ahora sí reina el silencio. La entrada del Mesías resultó determinante. Deja un tacón el '21' y con nueve de añadido, la UD vuelve a la rueda de la gloria.