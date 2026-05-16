Llamen a la doble 'J': del 'caso collarín' al ganen como puedan de la UD Las Palmas con Jesé y Viera

En la final de finales, cuando aprieta el abismo, la UD Las Palmas recurre a la doble 'J' -restan tres jornadas para bajar la persina de la liga del manicomio-. Con el Lamborghini de los 46,6 millones averiado, le toca a Jesé Rodríguez y a Jonathan Viera. El '10', pichichi con ocho dianas, y que se autoproclamó como el mejor de la Segunda División, pidió perdón tras el 5-1 de Andorra de forma contundente y con un grado de autocrítica salvaje. No ha renovado. Cuestionado por su peso en pretemporada, con la baja de Ale García, se presenta como el atajo hacia la portería contraria. Es la UD del Bichito.

Viera, ayer, a su llegada al Aeropuerto de Almería. / LA PROVINCIA / DLP

Por su parte, Viera, tras sus ausencias en Cádiz por una dolencia cervical y la de Andorra por una cuestión intestinal, vuelve a ejercer de revulsivo 35 días después. De La Rosaleda al Stadium. Vuelve a una citación lejos del Archipiélago con su retirada en el horizonte para elevar el drama de una UD que está a cinco del ascenso directo. Se escapa el ascenso y el Mesías abandona el silencio. El latido del deber.

Ante CD Leganés y Real Valladolid en el Gran Canaria, cero minutos para el '21' que ni calentó en sendas victorias pío pío. Y tras el 5-1, el sexto máximo realizador histórico de la UD y ex del Almería, vuelve a una relación de citados con Valentín Pezzolesi como icono del éxito del División de Honor -que se han colado en la final de la Copa de Campeones de la categoría Sub 19-.

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A todo esto, por fin, Luis García Fernández saca del cajón el término "final" para una contienda que se antoja dramática ante los de Rubi, que encadenan ocho victorias en el Stadium. Todos contra Arribas (el pichichi de Segunda con 24 dianas)