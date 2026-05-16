Las notas de los jugadores de la UD Las Palmas ante la UD Almería

La UD Las Palmas da un golpe en la mesa en su lucha por el ascenso, al conseguir arrancar tres puntos a uno de sus rivales directos por lograr el ascenso directo a LaLiga EA Sports. Embarba adelantó a los almerienses y se presagiaba lo peor en el bando amarillo. Sin embargo, la revolución de los cambios en la segunda parte le dio a los grancanarios el impulso necesario para culminar la remontada. Una falta ejecutada por Jonathan Viera era peinada por Juanma Herzog para que Enrique Clemente protagonizase uno de los goles de la jornada con una medio chilena que igualaba la contienda.Kirian Rodríguez con un magistral pase en profundidad servía una oportunidad de oro al recién incorporado desde el banquillo, Pejiño, que aguantaba en su mano a mano con Andrés Fernández para poner el definitivo 1-2.

El mejor

Enrique Clemente (8): Fue de menos a más en el partido, mejorando en la segunda parte para anotar uno de los mejores goles de la temporada de los amarillos, con el que igualaban el tanto inicial del Almería. El maño cazaba con una medio chilena un balón peinado con la testa por Herzog, como consecuencia de la ejecución maestra de un golpe franco de Jonathan Viera al borde del área, que batía a Andrés Fernández.

Los titulares

Dinko Horkas (7): Seguro durante todo el partido. Protagonizó un paradón antológico en un mano a mano desesperado ante Leo Baptistao.

Marvin Park (4): Perdido en la retaguardia y sin aportar claridad en sus incorporaciones al ataque. Se rompió en el minuto 68.

Mika Mármol (7): El central catalán fue providencial en varios duelos en el área amarilla. Con sus subidas ayudó en la presión en el centro.

Alex Suárez (6): Fue clave en la defensa en el juego aéreo en el área de la UD. Terminó jugando de lateral diestro mientras le duró el físico.

Jesé Rodríguez (6): No gozó de ninguna ocasión de gol, muy vigilado durante todo el partido. No dejó de presionar y facilitó la vida a Pedrola.

Manu Fuster (6): Su presencia se hizo notar más en la segunda parte. Desafortunado de cara al gol, pero no dejó nunca de intentarlo.

Lorenzo Amatucci (5): Sufrió en la batalla de la medular con el Almería. Estuvo más contundente en la segunda parte e incluso llegó a rematar.

Taisei Miyashiro (5): Sigue falto de ritmo desde su regreso de la lesión. No ganó ninguno de los duelos pero fue un incordio para el rival.

Kirian Rodríguez (7): Suya fue la magistral asistencia con un pase en profundidad a Pejiño que lo cambiaría todo, al anotar el 1-2 ante el Almería.

Estanis Pedrola (8): Sólo le faltó la fortuna del gol. Volvió a protagonizar una jugada maradoniana, pero su remate lo detuvo Andrés.

Los suplentes

Jonathan Viera (6): Le dio claridad de ideas en la recta final. Suya es la falta que derivó en el primer gol.

Juanma Herzog (6): Contundente en defensa y clave en ataque, dando la asistencia del primer gol.

Valentín Pezzolesi (5): Obligado a salir por la doble lesión de Marvin y Alex. Defendió bien su banda.

Pejiño (7): Exhibición de velocidad y definición en su mano a mano con Andrés en el 1-2.

Iker Bravo (SC): Salió para dar descanso a un fatigado Jesé, pero sin aportar nada.

El entrenador

Luis García: Supo adaptarse a las lesiones consecutivas de Marvin y Alex Suárez y acertó con los cambios. Jonathan Viera, Pejiño y Juanma Herzog, que entraron en la segunda parte, participaron activamente en los dos goles que le sirvieron a la UDLas Palmas para dar la vuelta al marcador y terminar imponiéndose en casa de la UDAlmería. Un triunfo que mantiene vivas las opciones amarillas de optar al ascenso directo.