Operación 'anti-manita' en la UD Las Palmas: Suárez y Marvin contra Embarba, Arribas y Baptistao

La operación 'anti-manita' pasa por Álex Suárez, que encadenaba seis jornadas en el banquillo, y Marvin Park por el costado derecho de inicio, como principales novedades. Herzog, señalado por el descalabro de Andorra, pasa a un segundo plano y ante la baja por lesión de Viti Rozada, Valentín Pezzolesi aguarda por una oportunidad en el banquillo.

En el resto del once inicial de la UD Las Palmas, para batir al Almería en el Stadium y agarrarse al playoff, los esperados con Dinko Horkas, Mika Mármol, Enrique Clemente, Lorenzo Amatucci, Kirian Rodríguez, Taisei Miyashiro, Manu Fuster, Estanis Pedrola y Jesé Rodríguez. Por el conjunto rival, los temidos Arribas, Leo Baptistao y Embarba en una puesta de alto voltaje para el pulso estrella de esta antepenúltima jornada.

Cartel promocional de la antepenúltima jornada de Liga entre la UD y el Almería con la figura de Jesé. / LA PROVINCIA / DLP

Tarde de transistores

Junto a los porteros Adri Suárez y Churripi, figuran en el banquillo grancanario el Poeta Benedetti, Iván Gil, Herzog, Jonathan Viera, Cristian Gutiérrez, Pejiño, Iñaki, Valentín Pezzolesi, Iván Medina e Iker Bravo.

Con 66 puntos, la UD ocupa la sexta plaza y mantiene dos de ventaja con la SD Eibar, que está perdiendo en el Reino de León ante la Cultural Leonesa. Además, ayer empató el Castellón ante el Cádiz (1-1) en Castalia.

Terapia Andorrazo. Levantarse y limpiar el escudo. Igual que le pasó al Racing -se llevó seis en el Principado y no ha vuelto a perder-. Moral intacta y enfilar la recta final de tres jornadas por el playoff de ascenso -toca el tercero Almería. 4.763 días después, la UD recibe una manita en Segunda. El 27 de abril de 2013, en el Nuevo Arcángel y ante el Córdoba CF, los amarillos sucumbían (5-1) en la disputa de la 36ª jornada con Sergi Lobera en el banquillo pío pío.

El rótulo con el once y los suplentes de la UD con un primer plano de Álex Suárez. / LA PROVINCIA / DLP

Reseteo y novedades en la zaga. Arde Almería y la UD busca el billete para la disputa de la promoción.