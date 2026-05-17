Abarrotar el Gran Canaria: una tarea imposible para la UD Las Palmas esta temporada

Desplazamientos masivos a Santander o Málaga, recibimiento en el aeropuerto como aliento para lograr el playoff, mensajes de ánimo por las redes sociales pero las gradas del Estadio de Gran Canaria con nubes y claros. La UD Las Palmas no ha logrado esta temporada llenar sus gradas, con una afluencia que ha ido de más a menos conforme han ido pasando las jornadas. Todo ello, mientras el equipo se mantenía en puestos de promoción durante la gran parte del curso. El domingo (17.30 horas), los de Luis García afrontan el último partido de la temporada en el feudo amarillo ante el Zaragoza y el objetivo principal es lograr lo que hasta ahora ha sido imposible: llenar las gradas del Gran Canaria y demostrar que la afición sigue ahí, alentando y empujando a los suyos hasta el final.

Será el último partido de Liga antes de tener que hacer frente a un hipotético playoff que se antoja complicado, con rivales que han sudado la camiseta para ascender por la vía directa y no han podido —la UD uno de ellos, que dejó escapar puntos inimaginables—. Y le toca hablar a la afición. A los 25.000 abonados que este año han dejado su sitio vacío, a los que han hecho kilómetros por la UD y a los que este curso todavía no han pisado el estadio por un motivo u otro. Un partido en el que los de Luis García necesitan apoyo en las gradas, pero para el que no habrá ninguna promoción en lo referido a las entradas, uno de los frenos de los seguidores no abonados para poder acceder al recinto deportivo.

El ticket más barato este curso para poder ver jugar a la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria es de 25 euros en Naciente, 36 en Curva, 45 en Sur y 65 en Tribuna. Unos precios poco accesibles que muy pocos pueden pagar, más aún cuando se trata de alguien que quiera ir con sus hijos o algún familiar. Una decisión que tomaron desde el club a principios de temporada tras cerrar la campaña de abonos y que han mantenido hasta el final. El objetivo, según expresó el presidente Miguel Ángel Ramírez en agosto, no es otro que beneficiar a los fieles que se decidieron abonar. El problema es que esos abonados, teniendo en cuenta que hay 25.000, tampoco han llenado las gradas pese a haber pagado su asiento.

Unos precios elevados

De este modo, la mayor entrada en el feudo de Siete Palmas esta temporada fue la del Deportivo de La Coruña, con una asistencia de 25.193 aficionados. Un partido que coincidió con fechas navideñas (10 de enero) una cuestión que impulsó a llenar, aparentemente, el estadio con entradas que se regalaron por Navidad. La segunda mejor entrada fue la del Málaga —22.039—, seguida del Racing de Santander —21.496— y Andorra —19.901—, que fue el primer partido del presente curso. Excluyendo al Andorra, cabe destacar que las mejores entradas se han dado con equipos que están tocando a la puerta de la Primera División y con el que con mucha probabilidad, la UD Las Palmas tendrá que jugarse el playoff en el mes de junio.

Aficionados de la UD Las Palmas / J.PEREZ CURBELO

Con una media de aficionados durante el curso de 18.396 espectadores, lejos queda el promedio alcanzado por equipos como el Málaga en La Rosaleda (25.156 aficionados por partido), el Deportivo en Riazor (23.698) o el Racing de Santander en El Sardinero (21.034). Unos estadios y una afición que ha alentado a sus jugadores de principio a fin pero con una ventaja: muchos de esos equipos han realizado promociones a lo largo de la temporada con el objetivo de llenar sus gradas. Y precisamente ese es uno de los objetivos de la UD Las Palmas: teñir de amarillo sus gradas. Un mensaje que lanzó tras el partido con el Almería Álex Suárez y para el que restan seis días para hacerlo realidad. «Ahora es momento de llenar el estadio y ganar al Zaragoza».

Para este último duelo antes del posible playoff, el club no ha anunciado ninguna promoción en lo referido a las entradas

Hasta el momento, la web del club cuenta con entradas de sobra para la última cita de Liga en el Gran Canaria —sin contar el playoff—. Un partido en el que por ahora no habrá promociones ni rebajas en el precio de los tickets. En la temporada 2022/23, cuando se certificó el séptimo ascenso amarillo, la afición respondió con una entrada media por partido de 20.835 aficionados, dos mil más que este curso. Ahora, aunque llegan tarde para igualar la cifra, el reto es superar la cifra de los 25.193 que acudieron a presenciar el UD-Deportivo en enero.

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Por delante, una semana en la que la ilusión estará en cada esquina de la Isla con un playoff esperando y una Primera División al final del túnel. Turno de la afición el domingo, que siempre ha sido el jugador número doce.