La mano mágica de Richi Serrés en el terremoto de la UD Las Palmas

El coach Richi Serrés, que trabajó en el vestuario de la UD Las Palmas durante el ciclo de Xavi García Pimienta y que luego acompañó al entrenador barcelonés en su periplo por el Sevilla, ha vuelto a trabajar con el plantel amarillo en esta recta final del campeonato.

Ayer, la formación isleña tomó el Stadium con un triunfo de pedigrí ante un Almería que se adelantó con el tanto de Embarba. Las dianas de Enrique Clemente, con la chilena de Dios, y de Pejiño, a pase de Kirian, dieron la vuelta al tanteador.

Desde hace unos días, el doctor en Psicología y que se autodefine como "inspirador del éxito ajeno" retomó las tareas motivacionales y las charlas con el plantel de Luis García Fernández. Su aterrizaje coincide con el triunfo en el estadio indálico y que deja a los isleños a dos puntos de la segunda plaza. El Dépor, que defiende la segunda posición de ascenso directo, recibe a las 13.00 horas al Andorra.

Conocido por su trabajo con el combinado nacional de waterpolo, su regreso evoca al trabajo de otro especialista como Enhamed Enhamed en la pasada temporada con Diego Martínez o con Sergio Lobera. En el caso del campeón paralímpico, ya reflexionó en este medio que lo más importante es pensar únicamente "en cada entrenamiento". Aligerar la mochila de presión. Un extremo que confirmó Álex Suárez cuando se le cuestionó por las opciones de ascenso directo. "No pensamos en eso, solo en el siguiente partido. Evitamos planteamientos a largo plazo que te generen ansiedad".

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La UD vuelve al diván y funciona. El poder de los cambios, la mano de Luis García y la oratoria de Richi como mecanismos para construir un aspirante a todo. "Somos un equipo con mayúsculas", valoró el estratega ovetense en la sala de prensa del estadio almeríense tras generar la tormenta perfecta.