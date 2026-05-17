La muerte de Guedes, crespón negro para una temporada para olvidar

En la temporada 1970-71 viví una de las experiencias más negativas de mi vida periodística. Fue la muerte de Juan Guedes Rodríguez, El Mariscal, el jugador que soñaba con ser presidente de la UD en el futuro, con Germán y León, sus grandes amigos, de secretario técnico y entrenador, respectivamente. De repente, me viene a la memoria el día de su fallecimiento, en la Clínica Santa Catalina, el 9 de marzo de 1971, a donde iba todas las mañanas por indicación de mi jefe Antonio Lemus para preguntarle al Capi Aparicio como seguía Juanito. Esa vez salió a la recepción llorando: «Morera, Juan ha muerto». Me quedé conmocionado, aunque ya sabía de su enfermedad irreversible, y evoqué con Ernesto Aparicio la gran calidad humana de Juan. Su último partido había sido el 13 de diciembre de 1970 en el estadio de Sarriá frente al Español con derrota de 2-1, y con una alineación formada con Catalá; Martín Marrero, Tonono, Hernández; Castellano, Guedes; León, Justo Gilberto, José Juan, Germán y Gilberto I. El gol amarillo lo marcó Mamé León, y los periquitos fueron de Cayetano Ré y José María. Un encuentro inolvidable y que presencié en directo. A partir de esa fecha, Guedes comenzó a sentirse mal, ingresó en el hospital hasta su muerte. Una trágica ausencia futbolística y humana.

Esa temporada fue negativa también por la posición final del equipo, 14º, rozando el descenso automático, y con las actuaciones negativas de Rosendo Hernández primero y de Héctor Rial después en el banquillo. Hernández fue cesado por García Panasco en la sétima jornada, al perder en el Insular por 1-2 frente al Celta. Fue sustituido por Héctor Rial. Hernández se había ganado el rechazo de la plantilla por su dureza en el trato con los jugadores, su despotismo en el vestuario y en el terreno de juego, y el ambiente se hizo irrespirable, por lo que el secretario general del club decidió cesarlo. Varios jugadores se organizaron en comité de protesta y se fueron a ver a García Panasco a su despacho de Pío XII para expresarles la difícil situación que ya tenían con Rosendo Hernández. Pero Rial, que empezó bien ganándole a la Real Sociedad (4-2) en casa, y empatando a cero con el Sabadell en Cataluña, no logró luego enderezar a un equipo que terminó en puesto casi de descenso.

Pese a todo se consiguió una buena victoria frente al Barcelona por 3-2, en un partido de gran categoría de los amarillos, que jugaron en esa ocasión con Catalá; Martín Marrero, Tonono, Hernández; Castellano, Trona; León, Justo Gilberto, José Juan, Germán y Bosmediano, y Gilberto I sustituyó a José Juán en el minuto 32 por lesión. Los goles los marcaron León, Germán y Eladio, en propia puerta, y los dos catalanes Marcial y Rexach. Parecía que la UD iba a mejorar su trayectoria, pero poco a poco se fue hundiendo en partidos clave, como una derrota frente al Málaga en el Insular por 1-2 y un empate seguido en casa frente al Español fuera (0-0).

Una aportación muy positiva esta temporada fue la de Trona, que además vino a sustituir al gran ausente Juanito Guedes en la media, formando pareja con el indiscutible cuarto defensa, Paco Castellano. Trona hizo partidos espléndidos, y entre otros le recordamos el del Barcelona en casa - ya relatado con gran victoria- y otro inolvidable con el Zaragoza en el Insular, al que se le ganó por 4-0, y con la presencia de otra gran incorporación, la del defensa Estevez. Los goles contra los maños los consiguieron Justo Gilberto, Bosmediano, Germán y León. También se incorporó a la plantilla profesional ese año Carmelín.

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Pero la situación del equipo se fue haciendo muy complicada, y la recta final de la Liga resultó nefasta, incluso con derrotas locales con equipos medianos como el Málaga (1-2), y empate con el Español a cero. Total una clasificación agónica en el puesto 14 con solo 20 puntos, superando sólo en dos a un Elche que bajó a Segunda acompañado por el Zaragoza que sumó 15.