Enrique Clemente, el hombre de los cinco goles imposibles en la UD Las Palmas

Fue Maradona en el gol que sentenció la victoria de la UD Las Palmas en Córdoba, puso la calma ante el Eibar anotando desde fuera del área, en Ceuta fue el autor del único gol amarillo, abrió el marcador en la goleada a la Cultural Leonesa en el Gran Canaria y el sábado en Almería desató la locura con una chilena de película. Se le conoce como Enrique Clemente, aunque podría ser perfectamente el hombre de los goles imposibles, el héroe inesperado que sólo sabe firmar obras de arte.

Enrique Clemente abraza a Fuster. / ANDRES CRUZ

En la lista de pichichis de la UD esta temporada se encuentra en la cuarta posición, por detrás de Jesé (9), Manu Fuster (8) y Ale García (7). Clemente, con cinco, apura las dos jornadas que restan del curso —a falta de un hipotético playoff— para seguir sumando goles, y no goles cualquiera. Sorprendió en Córdoba consiguiendo uno de los tantos del siglo amarillo. Once toques y doce segundos fueron suficientes para poner la magia.

Luego llegó su sello de autor ante el Eibar, Ceuta y Cultural Leonesa con una semana de diferencia y por último Almería. Un gol que hizo a toda la afición desplazada ponerse en pie, pero también a los grancanarios que veían el partido desde sus casas y como no, a los que sin ser aficionados de la UD Las Palmas se rindieron a un gol de película. De Maradona a Van Basten para recrear goles de ídolos del fútbol mundial en los campos de la Segunda División española.

Renovado hasta 2029

Un sacrificio pintado de color azul y amarillo que en el mes de marzo recibió su recompensa con la renovación tres temporadas más, hasta junio de 2029. Un año de lujo en el que el maño ha logrado aumentar su valor de mercado, pasando de los 600.000 euros en el mes de octubre a 1,5 millones a día de hoy. Alcanza de este modo su récord, tras un curso en el que ha sido uno de los pilares fundamentales de Luis García en la defensa (36 partidos y 3.160’).

Enrique Clemente festeja su tanto ante el Córdoba. / LA PROVINCIA / DLP

Defendiendo el escudo insular, el maño recibe con la UD este domingo al Zaragoza, un equipo que llega hundido en el pozo y al que Enrique conoce bien. Llegó a Gran Canaria en verano de 2022 procedente del Zaragoza y firmó un año redondo, pues aunque su participación se resumió en 16 partidos, logró ascender con la UD de García Pimienta. Una temporada después, con el equipo amarillo en Primera, Clemente se marchó cedido al Racing de Ferrol y en la 2024/25 volvió a su casa a defender los colores del Zaragoza.

Tras la llegada de Luis García al banquillo amarillo en verano de 2025, el técnico ovetense decidió recuperar al central para reconvertirlo en lateral zurdo y hacer de Clemente un héroe del gol capaz de volver a llevar a la UD a lo más alto de la categoría. Un trabajo a base de confianza que ha hecho que tanto jugador como club vean los frutos de la mejor manera: sumando puntos que pueden valer la clasificación a un playoff.

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Un objetivo que no se va a lograr sin antes vencer al Zaragoza. Un club histórico que este curso ha tocado fondo y tras la derrota el fin de semana ante el Sporting de Gijón está a las puertas del infierno: la Primera Federación.