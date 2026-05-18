Entradas UD Las Palmas - Zaragoza: precios, dónde comprarlas y cómo conseguirlas

La UD Las Palmas afronta uno de los partidos más importantes de la temporada y el Estadio de Gran Canaria apunta a registrar una de las mejores entradas del curso. El conjunto amarillo recibe al Real Zaragoza en un duelo decisivo para seguir soñando con el ascenso directo a Primera División.

¿Dónde se pueden comprar las entradas?

Las entradas para el encuentro en Gran Canaria pueden adquirirse a través de la página oficial de la UD Las Palmas y en las taquillas habilitadas por el club en el Estadio de Gran Canaria. La entidad amarilla recomienda adquirir las localidades con antelación debido a la elevada demanda prevista para el partido.

La grada Naciente anima al equipo durante un partido en Gran Canaria / Andrés Cruz

¿Cuáles son los precios para ver el partido?

Sin constancia oficial a día de hoy de ningún tipo de bonificación para abonados o aficionados que quieran asistir al encuentro, la UD Las Palmas ha publicado los precios oficiales del partido frente al Real Zaragoza, diferenciando entre entradas generales y tarifas reducidas para menores.

Precio entradas UD Las Palmas - Zaragoza / LP / DLP

En Naciente, el sector más accesible, las entradas ya se encuentran agotadas y en Curva y Sur podrían seguir el mismo camino en las próximas horas. Todo apunta a que el Estadio de Gran Canaria registrará una de las mejores entradas de la temporada en un partido en el que el sueño del ascenso sigue muy vivo.

Gran Canaria acoge la última parada de la fase regular

Como si de un libro al que nos enganchamos se tratara, LaLiga Hypermotion está a punto de cerrar su temporada regular para dar paso al playoff de ascenso. Dos realidades paralelas pero igual de importantes se cruzan en la isla. Por un lado, la UD Las Palmas, que llega con opciones matemáticas de pelear por el ascenso directo pese a la distancia casi insalvable con el Deportivo.

Liga Hypermotion | UD Almería - UD Las Palmas / LOF

Por otro, un histórico del fútbol español como el Real Zaragoza afronta un choque vital en su lucha por la permanencia, con la necesidad de sumar una victoria que le permita seguir creyendo en la salvación.

La victoria en Almería ha reactivado el optimismo de una afición que volverá a ser clave en una de las citas más importantes de la temporada.