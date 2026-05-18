Sorteo exclusivo para suscriptores de LA PROVINCIA: consigue entradas dobles para el UD Las Palmas–Real Zaragoza

La afición amarilla ya cuenta las horas para uno de los partidos más esperados del tramo final de la temporada de LALIGA HYPERMOTION 2025/2026. La UD Las Palmas recibe al Real Zaragoza el próximo domingo 24 de mayo, a las 17:30 horas, en el Estadio de Gran Canaria. Y los suscriptores de LA PROVINCIA tienen ahora una oportunidad única para vivirlo desde dentro.

LA PROVINCIA sortea 3 entradas dobles exclusivas entre suscriptores para asistir al encuentro y disfrutar en directo del ambiente de uno de los duelos más atractivos de la jornada.

Un partido con sabor especial en el Estadio de Gran Canaria

El choque entre la UD Las Palmas y el Real Zaragoza promete emociones fuertes en las gradas del Estadio de Gran Canaria. La hinchada volverá a desempeñar un papel fundamental en un encuentro marcado por la intensidad y la pasión del fútbol.

Con este sorteo exclusivo, LA PROVINCIA refuerza su apuesta por premiar la fidelidad de sus suscriptores y acercarlos aún más a los grandes acontecimientos deportivos de Canarias.

Participa y vive el UD Las Palmas–Real Zaragoza en directo

Los aficionados interesados ya pueden participar rellenando el formulario anclado en esta información. Las plazas son limitadas y solo habrá tres ganadores, cada uno con una entrada doble para acudir acompañado al encuentro.

La cuenta atrás ya ha comenzado para una nueva gran cita amarilla en el Estadio de Gran Canaria, donde el papel de la afición es más importante que nunca. Y ahora, además, hay una oportunidad única de vivirlo desde dentro.

Sorteo exclusivo para suscriptores

Con el objetivo de premiar la fidelidad de sus suscriptores, LA PROVINCIA periódicamente lanza sorteos exclusivos de 3 entradas dobles para asistir a los partidos de la UD Las Palmas, que esta ocasión se enfrentará al Real Zaragoza.

Una experiencia única para disfrutar del fútbol profesional en directo, en uno de los encuentros más importantes de la temporada y queremos que seas el jugador número doce. Porque el fútbol no es lo mismo si te lo cuentan que si lo sientes a pie de campo, ya.

¿Cómo participar en el sorteo?

El concurso está dirigido exclusivamente a suscriptores de LA PROVINCIA. Para participar solo es necesario seguir estos pasos:

Ser suscriptor de LA PROVINCIA. Si aún no lo eres, suscríbete y únete a nuestra comunidad hoy mismo. Revisar que los datos de contacto estén correctamente actualizados en el área de usuario Mi cuenta para asegurarte de que tu correo y número de teléfono estén correctos. Rellenar los formularios de participación: al completarlos, ya estarás oficialmente inscrito en los sorteos.

👉 Apúntate al sorteo

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

📅 El sorteo se celebrará al mediodía del viernes 22 de mayo y LA PROVINCIA contactará con los afortunados de inmediato a través de los datos registrados en su perfil de usuario. Por este motivo, resulta imprescindible comprobar y mantener actualizada la información personal en la sección 'Mi cuenta'.

Ser suscriptor de LA PROVINCIA tiene premio

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¡Mucha suerte a todos y nos vemos en el Estadio de Gran Canaria! ✨⚽💛