UD Las Palmas - Real Zaragoza: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming

El partido más vital del año se juega en Gran Canaria. La UD Las Palmas, todavía con opciones matemáticas de ascender de forma directa, recibe a un Real Zaragoza al que solo le vale ganar y esperar otros resultados para seguir peleando por su permanencia en LaLiga Hypermotion. Un duelo clave entre dos conjuntos que llegan con aspiraciones muy distintas.

A las bajas de Enzo, Barcia y Ale García se une ahora la de Viti, que sufrió un esguince en su rodilla izquierda durante el entrenamiento desarrollado en la Ciudad Deportiva el pasado viernes, antes del desplazamiento a Almería. Los de Luis García, tras su increíble remontada en tierras andaluzas, buscan mantenerse vivos hasta el último momento en la pelea por el ascenso directo.

Liga Hypermotion | Real Zaragoza - UD Las Palmas / LOF

La UD Las Palmas logró conquistar La Romareda en el partido de ida gracias a los goles de Jesé y Pedrola, que debutaba con la elástica amarilla dando los tres puntos al conjunto de Luis García.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido UD Las Palmas - Real Zaragoza correspondiente a la jornada 41 de LaLiga Hypermotion se jugará el domingo 24 de mayo, a las 17:30 hora de Canarias (18:30 hora peninsular) en el Estadio de Gran Canaria, en horario unificado.

Dónde ver el UD Las Palmas - Zaragoza

El partido entre canarios y maños solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros al mes.

Este dial también se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

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