El Zaragoza se reencuentra con la UD Las Palmas en un final infeliz

Once años se dicen pronto, más aún cuando en el capítulo de los libros tristes está marcado aquel fatídico 21 de junio de 2015. Fatídico depende del lado de la historia que se lea: tremendamente feliz y recordado para los aficionados de la UD Las Palmas, que sellaron su regreso a la Primera División catorce temporadas después. Doloroso para el Zaragoza, un equipo que ese mismo día se quedó a las puertas de volver a la categoría de oro, esa de la que se había despedido hace apenas dos temporadas. El domingo (17.30 horas, LaLiga TV), Unión Deportiva y Zaragoza vuelven a verse las caras en el mismo escenario, el Estadio de Gran Canaria. Y esta vez, la historia se podría volver a repetir aunque de una manera más caótica para los maños. Una victoria amarilla pondría a los insulares con pie y medio en el playoff, mientras que dejaría al Zaragoza en la ruina, sentenciando su descenso al fracaso de la Primera Federación.

La afición de la UD festeja el último ascenso amarillo / Jose Carlos Guerra

Del 21 de junio de 2015 al 24 de mayo de 2026. Diez años y once meses de diferencia, pero dos equipos que vuelven a verse las caras con situaciones deportivas muy diferentes. En aquel año, el conjunto aragonés llegó al feudo amarillo con ganas de montar la fiesta. Era la final del playoff, y en la ida en La Romareda hicieron un buen trabajo llevándose el primer asalto. Un 3-1 de renta que les hizo llegar a la Isla más calmados de lo habitual. Pero enfrente estaba la UD de Araujo, Roque Mesa o Jonathan Viera. Tres genios con el balón escoltados por el resto de una plantilla valiente que logró dar la vuelta al marcador y sellar un 2-0 que elevó a la gloria a los amarillos y dejó llorando a los maños, que esperaban volver a Primera División.

Desde esa fecha, el Zaragoza no ha vuelto a coquetear con la máxima categoría del fútbol español, un escalafón que ocupó durante 58 cursos antes de descender en la temporada 2012/13 a Segunda División. Varios años de lucha para intentar volver, sin éxito alguno, a unos escenarios que ahora parecen muy lejanos. Más que nada porque este domingo, con la UD Las Palmas de nuevo como el malo de la película, el Zaragoza volverá a ser la víctima propicia de los amarillos, esta vez para bajar de nivel y colocarse en Primera Federación, una aventura dolorosa que ya experimentaron clubes históricos como el Deportivo de La Coruña o los vecinos del CD Tenerife la campaña pasada.

La expulsión de Andrada

Un año que no ha sido sencillo para el Zaragoza, que poco a poco se fue hundiendo en el pozo hasta el punto en el que salir resulta una misión imposible —cinco puntos separan a los maños de la salvación, y son seis los que quedan por disputarse—. Uno de los últimos capítulos, y quizás el más recordado y más mediático de la temporada fue el protagonizado por su guardameta Esteban Andrada. En el derbi aragonés ante el Huesca, el portero argentino protagonizó un puñetazo en la cara al defensa rival Jorge Pulido y fue castigado con 13 partidos. El culmen para un curso desastroso en todos los aspectos.

Último ascenso de la UD Las Palmas, en 2023 / Jose Carlos Guerra

Tan irreconducible que ni siquiera su entrenador David Navarro tiene fe en lo que pueda pasar. «Aunque no sea matemático lo que me preocupa ahora es que no manchemos más la camiseta en los dos partidos que quedan. El equipo estaba muerto, conseguimos reanimarlo y se nos va a quedar en la mesa de operaciones. No creo que seamos los culpables pero sí que somos parte de este barco que se ha ido a la deriva», expresó tras la derrota ante el Sporting de Gijón este lunes.

Con 35 puntos, el Zaragoza es un equipo casi descendido a Primera RFEF. La UD, con 69, está a dos pasos de clasificarse para el playoff

Una situación muy diferente es la que ha vivido la UD Las Palmas, que vio como volvían sus viejos rockeros Viera y Jesé. Han estado la mayor parte de la temporada en puestos de playoff, y hasta hace dos jornadas tenían posibilidades de ascender por la vía directa. Quintos con 69 puntos —empatados con el Málaga—, están a dos pasos de clasificarse para la promoción y luchar por volver a Primera un año después de haber descendido, un reto que pasa por vencer el domingo al hundido Zaragoza. «Cuando un grupo cree de verdad, no existen límites. Con ilusión, trabajo y unión hasta el final», escribió Jesé en sus redes.

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Un reencuentro marcado por las dos caras de la moneda, esas que vuelven a repetirse once años después en un mismo escenario deportivo. UD Las Palmas y Zaragoza, dos equipos históricos que quieren regresar a Primera cuando antes. Un objetivo que unos tienen más cerca que otros y que han visto como una mala temporada es capaz de tirar por la borda años de trabajo y dedicación a un escudo. Un duelo de grandes con el recuerdo imborrable de un 21 de junio de 2015 que ya pasó a la historia.