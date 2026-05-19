Álex Suárez y Marvin se alistan para la recta final de la UD Las Palmas

Dos finales para ver la luz, un equipo con mayúscula y todos los soldados disponibles a excepción de seis bajas. Ese es el condimento principal de la UD Las Palmas —si no hay sorpresas de última hora— para hacer frente a estas dos semanas de infarto, en el que el objetivo es sellar el pase al playoff y apurar, aunque es ya casi imposible, las posibilidades de ascender por la vía directa el próximo domingo 31 de mayo en Riazor. Los cambios de Álex Suárez y Marvin en el duelo frente al Almería quedaron en un susto. Ya lo había anunciado el propio Luis García en la rueda de prensa postpartido, asegurando que había sido un tema de calambres debido al tiempo que llevaban sin participar muchos minutos y a consecuencia del ritmo alto del partido.

Álex Suárez en una acción del partido ante el Racing de Santander / LOF

Con las ausencias ya conocidas de Sergio Barcia, Jere Recoba, Enzo Loiodice, Sandro Ramírez y Ale García, a la enfermería del club entra Viti Rozada, que el viernes pasado, en el último entrenamiento antes de viajar a Almería, sufrió unas molestias que le hicieron caerse de la lista de convocados. El lateral ovetense tiene un esguince de rodilla y se pierde las dos últimas jornadas de Liga, a la espera de si finalmente podría llegar para un hipotético playoff en el mes de junio. Bajas importantes para una UD Las Palmas que a lo largo de la temporada ha demostrado rehacerse a los contratiempos.

Un once inicial que se ha ido ajustando a las necesidades, pero sobre todo a las bajas que el conjunto amarillo ha sufrido a lo largo de estos meses, empezando por la baja de Jere Recoba, que fue la primera en producirse. El uruguayo llegó a la UD como una de las grandes perlas y tan sólo pudo disputar seis encuentros antes de caer lesionado de gravedad: una rotura de ligamento cruzado que le haría perderse toda la temporada. Poco más se ha vuelto a saber de él, a excepción de una aparición que hizo en el Estadio de Gran Canaria a principios de febrero. Ahí, comunicó que en marzo volvería a la Isla —hizo toda su recuperación en Madrid, lugar en el que se operó 18 días después de caer lesionado— pero sin embargo no se le ha vuelto a ver ni se ha vuelto a saber nada de su vuelta al verde.

Una enfermería con movimiento

Después, de gravedad, cayó Ale García, que estuvo un tiempo sintiéndose hasta que finalmente se derrumbó en Pucela y se perdió los siguientes cinco partidos. Hasta su lesión, había sido titular indiscutible de Luis García, por lo que buscar su relevo resultó un poco más complejo. Nada que no supiera afrontar el técnico ovetense, que acostumbrado a variar en su alineación y con la amplia plantilla que dispone, logró hacer el puzle con la máxima normalidad. Una enfermería que a lo largo del curso ha visto cómo llegaba Viera, Jesé, Enzo, Marvin, Clemente, Mika, Miyashiro... Una larga lista de jugadores que aunque su recuperación ha sido de unas semanas, han obligado a Luis García a hacer cambios en su alineación inicial.

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Con la vuelta al trabajo de la UD de cara al penúltimo duelo de Liga ante el Zaragoza el domingo y con Marvin y Álex Suárez alistados para el combate, todo apunta a que el técnico ovetense va a apostar por la misma alineación que mostró ante el Almería. Por delante, dos citas de vital importancia para cerrar el año regular y poner rumbo a una promoción con el objetivo principal de ser, a finales de junio, un equipo de Primera División.