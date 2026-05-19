Así funciona el playoff de ascenso a Primera División: formato, cruces y posibles rivales

La temporada entra en su fase decisiva y la pelea por subir a Primera División está más abierta que nunca. A falta de solo dos jornadas para el final, el Racing Club de Santander ha conseguido el ascenso como líder en solitario de LaLiga Hypermotion tras su victoria por 4-1 frente al Real Valladolid en El Sardinero y el triunfo de la UD Las Palmas en Almería.

Mientras tanto, otros siete equipos continúan inmersos en la lucha tanto por la segunda plaza, que otorga el ascenso directo, como por entrar en la zona de playoff al término de la temporada regular para pelear por subir a Primera División.

¿Cómo funciona el playoff de ascenso?

El sistema de ascenso de LaLiga Hypermotion establece que los dos primeros clasificados ascienden directamente a Primera División, mientras que del tercero al sexto disputan el playoff de ascenso.

Valentín Pezzolesi, de rodillas, festeja el 1-2 de Pejiño, ayer, en el Stadium de Almería. / LOF

Este playoff consta de dos semifinales y una final, con un formato en el que se enfrentan el tercer clasificado contra el sexto y el cuarto contra el quinto. Las eliminatorias se juegan a doble partido, ida y vuelta, y el mejor clasificado en la liga regular disputa el encuentro decisivo en casa.

Asimismo, desde 2022 se eliminó el sistema tradicional de penaltis tras la prórroga en caso de empate, apostando por un modelo que premia al equipo mejor clasificado durante la fase regular. Por ello, si tras la prórroga persiste la igualdad en el marcador global, se clasifica el conjunto que haya terminado más arriba en la tabla. Solo habría penaltis en caso de igualdad absoluta tanto en clasificación como en resultado global.

¿Cuándo se jugarán los playoff?

Las eliminatorias del playoff de ascenso están previstas entre el 7 y el 21 de junio, aunque los horarios podrían sufrir modificaciones en función del calendario futbolístico y de otros eventos deportivos. La liga contempla cierta flexibilidad para adelantar o retrasar algunos encuentros, como podría ocurrir el domingo 21 de junio, fecha en la que también está programado el España - Uruguay del Mundial, previsto para las 18:00 horas.

Aficionados de la UD Las Palmas / J.PEREZ CURBELO

¿Cuáles serían los cruces ahora mismo?

Con la clasificación actual, los cruces del playoff quedarían de la siguiente manera:

UD Almería vs CD Castellón

Málaga CF vs UD Las Palmas

Sin embargo, la igualdad es máxima y todo puede cambiar en apenas una jornada. Entre el tercer y el octavo clasificado apenas hay unos pocos puntos de diferencia, por lo que cualquier victoria o derrota puede alterar completamente el cuadro final.

Fútbol: Málaga - UD Las Palmas / LOF

De terminar quinta, la UD Las Palmas únicamente podría enfrentarse a Almería o Málaga, siempre y cuando ambos conjuntos ganen sus respectivos encuentros y la clasificación se mantenga tal y como está actualmente.

¿Es posible el ascenso directo de la UD Las Palmas?

Matemáticamente, y con la calculadora en la mano, los amarillos todavía mantienen opciones de ascenso directo, aunque el margen de error es prácticamente inexistente y ya no dependen de sí mismos.

La gran racha del Málaga ha metido de lleno al conjunto andaluz en la pelea, por lo que la UD necesita sumar seis puntos de los seis posibles y esperar tropiezos tanto del RC Deportivo de La Coruña como del Almería y el propio Málaga para alcanzar la segunda plaza.

Celebración del ascenso en la plaza de la Victoria / Jose Carlos Guerra

La pelea por el ascenso directo sigue completamente abierta, mientras que el playoff promete convertirse en una auténtica batalla entre históricos del fútbol español que sueñan con regresar a Primera División.