UD Las Palmas - FC Barcelona: fecha, horario y dónde ver al Juvenil División de Honor por TV y streaming

La UD Las Palmas, que tiene en su mano la posibilidad de disputar la mayor competición juvenil a nivel de clubes, la UEFA Youth League, se desplaza este miércoles a Madrid para intentar alcanzar por primera vez en su historia la final de la Copa de Campeones, que este año se celebra en Alcalá de Henares.

Los chicos de Héctor Nuez deberán superar un escollo muy complicado: el FC Barcelona, en un cruce que permitirá a los amarillos buscar revancha ante el equipo que los eliminó en los cuartos de final de la Copa del Rey juvenil. La hipotética final se disputaría el domingo 24 de mayo a las 10:30 horas.

En caso de victoria, la UD Las Palmas podría clasificarse directamente para la UEFA Youth League siempre y cuando su rival en la final sea el Real Madrid CF, que ya tiene asegurada su plaza europea a través de su primer equipo.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido UD Las Palmas - FC Barcelona correspondiente a la Final Four de la Copa de Campeones Juvenil se jugará el jueves 21 de mayo, a las 19:30 hora de Canarias (20:30 hora peninsular) en el Estadio Municipal El Val.

Dónde ver el UD Las Palmas - FC Barcelona

El encuentro podrá seguirse en directo a través del canal oficial de la Real Federación Española de Fútbol mediante streaming y también por televisión en los canales incluidos en el paquete de Movistar Plus+. Tanto Teledeporte (dial 80) como Radio Televisión Canaria ofrecerán el partido en vivo.

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