Valentín Pezzolesi, el nuevo emblema de la cantera de la UD Las Palmas

De menos a más. Así ha sido la temporada de Valentín Pezzolesi, el 'peque' del vestuario que desde el primer momento estuvo en los planes de Luis García para participar junto al primer equipo de la UD Las Palmas. Se estrenó en el Gran Canaria con el primer partido de Liga. Un encuentro en el que los amarillos se medían al Andorra y los nervios pasaron una mala jugada. Tan solo jugó 20', tiempo suficiente para que una doble amarilla hiciera al cuadro insular quedarse con diez.

Valentín Pezzolesi, de rodillas, festeja el 1-2 de Pejiño, ayer, en el Stadium de Almería. / LOF

Desde entonces, su participación en los terrenos de juego con el primer equipo se nubló, y aunque entró en alguna que otra convocatoria, no fue hasta el 21 de febrero cuando volvió a disputar un encuentro con el primer equipo, esta vez ante el Castellón. Un tiempo en el que aunque no estaba contando para Luis García, sí que estaba siendo una pieza clave para el filial amarillo, que luchó hasta la última jornada por conseguir la salvación.

Pero si de algo se tiene que sentir orgulloso Valentín es de un final de temporada marcado por los éxitos tanto individuales como colectivos. Fue llamado a filas con el Juvenil para disputar la Copa de Campeones, y fue el artífice del gol que dio la victoria al conjunto grancanario ante el Celta de Vigo en la ida. En la vuelta, tras un final agónico en penaltis, el cuadro de Héctor Nuez logró clasificarse para la Final Four. Y ahí estaba Pezzolesi, que tras jugar 120' con el Juvenil el jueves, el viernes puso rumbo a Almería para estar junto al primer equipo.

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Un partido en el que el canterano disputó los últimos 16' para ayudar a la UD a firmar la remontada en Almería y poner pie y medio en el playoff. Pezzolesi, el nuevo emblema amarillo, protagonizó el grito de la rabia acumulada. El sentimiento guardado por lograr una victoria que parecía imposible. El jueves, el Juvenil disputa la Final Four frente al FC Barcelona en Alcalá de Henares, Madrid. Un partido en el que estará Valentín Pezzolesi, el 'peque' de la caseta que además ha defendido la camiseta de la Selección española sub 19 en tres ocasiones: frente a Inglaterra, Ucrania y Australia.