La maldición del bisturí
El llanto de Ale García acaba en el quirófano: cuatro meses KO y cuarta operación en la UD Las Palmas
El estilete de Orilla de Sardina, autor de siete goles, será operado del músculo isquiotibial. Se suma a las intervenciones de Sandro Ramírez, Jere Recobita y Enzo Loiodice
El llanto del nene de oro de Orilla de Sardina acaba en el quirófano. Un ascenso por Ale García. El canterano de la UD Las Palmas, autor de siete tantos en el curso de su consagración en la élite, será intervenido de su lesión en el músculo isquiotibial y el tiempo estimado de baja es de cuatro meses -retomaría el trabajo el próximo octubre-.
Lesionado en el pasado 10 de mayo ante el Andorra en el Encamp, es la cuarta operación en el vestuario pío pío tras las intervenciones de Sandro Ramírez -de rodilla-, Jere Recobita -rotura del ligamento cruzado anterior- y Enzo Loiodice -tobillo izquierdo-.
De cara a esta recta final del campeonato, Luis García Fernández tampoco puede contar con Barcia ni con Viti Rozada. Con seis ausencias, la UD aspira a certificar la disputa de la promoción de ascenso ante el Zaragoza, este domingo y desde las 17.30 horas (TVC), y el Deportivo de Jeremay Hernández. Ya en la recta final de la pasada edición liguera en Primera y con Diego Martínez en el banquillo, la UD perdió a Cillesen por una perforación en el intestino, así como a Fábio Silva y al zaguero McKenna por lesión.
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