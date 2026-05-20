Culebrón del banquillo
Luis García se gana la renovación con la UD Las Palmas y será el nuevo Pimienta
El técnico ovetense, que entra en el olimpo de los Lobera, Herrera o el barcelonés con la inminente disputa del playoff, fulmina cualquier debate en la cúpula y tiene perfilada la continuidad aunque no se conquiste el reto de besar la Primera
Es la UD Las Palmas de Luis García Fernández, Dinko Horkas -que saldrá traspasado- y Jesé Rodríguez -que sigue sin renovar-. La cuota de poder del estratega ovetense se dispara en el búnker de Barranco Seco y no hay debates en torno a su continuidad en el banquillo.
Con la renovación asegurada en casa de certificar el ascenso, tiene el playoff en la mano (hay un 84% de opciones) y lo puede certificar el domingo ante el desahuciado Real Zaragoza en el Gran Canaria en la penúltima jornada del campeonato liguero (17.30 horas, TV Canaria).
La victoria con mayúsculas ante el Almería (1-2), apelando al espíritu de unidad de la caseta, con el canterano Valentín Pezzolesi como condón umbilical con la factoría, es la confirmación de la valía de Luis García, un fichaje de enorme peso estratégico y que puede emular a Sergio Lobera, Paco Herrera y García Pimienta. El estratega asturiano terminará por primera ocasión una edición liguera en Segunda y disputará un playoff de ascenso.
En el caso del aragonés, fue eliminado por el Almería en 2013 y antes del Cordobazo, fue despedido -luego le tocó con fortuna aciaga por la invasión de campo a Javi Guerrero y Josico-. Por su parte, Herrera, ex del Zaragoza, puede presumir de ser el único que ha logrado besar la Primera en este siglo en el banquillo pío pío por la vía compleja de la promoción de ascenso.
El Pimienta 2.0
El preparador barcelonés es el único que encadenó tres temporadas en el banquillo grancanario. Llegó en 2022 y jugó la promoción de ascenso para quedar apeado por el CD Tenerife. Luego subió, en su segundo año, por la vía directa como subcampeón de Segunda y sin ganar un partido en el Gran Canaria desde febrero. Lo hizo gracias a la solidez defensiva y con 72 puntos. García, si bate al Zaragoza, que tiene los dos pies en Primera RFEF, alcanza los 72 puntos. Y todavía le queda una jornada más ante el Deportivo en Riazor (el próximo domingo 31 de mayo).
La opción de subir directo es prácticamente imposible (un 8%) y todo se decidirá, si se hacen los deberes ante el cuadro maño y campeón de la Recopa, en la promoción. García debuta y ha logrado implantar un estilo que combina el toque y la arista ofensiva con una muralla de hormigón armado. El papel de Horkas es fundamental y el mérito de esta UD cameleónica consiste en reinventarse de manera continua. Maneja las bajas de Barcia, Viti Rozada, Enzo Loiodice, Sandro Ramírez, Recobita y el canterano Ale García -que es un producto del entrenador asturiano y ex del RCD Espanyol-.
El espacio de los platanitos lo solventa con la confianza ciega en Valentín Pezzolesi y además encontró el espacio perfecto para Jonathan Viera. Reconciliación con el Mesías y con Jesé, que ha sepultado cualquier debate sobre el nueve -no hay guerra abierta con Iker Bravo, que sigue sin ver portería-.
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