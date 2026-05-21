Las cosas del artista Pejiño: héroe en Almería, pitado, señalado y apunta a titular ante el Zaragoza en la UD Las Palmas

Las cosas del artista. Impredecible, silbado, señalado por su holgazanería, bendito por su gol en el Stadium y aclamado en El Sardinero. Historias de un bigoleador al CD Tenerife para no dormir. Con 119 duelos con la UD -el quinto con más recorrido del plantel de Luis García Fernández tras Viera (291), Kirian (190), Álex Suárez (182) y Enzo Loiodice (170)-, el extremo gaditano de 29 años es uno de los fichajes para esta recta final por el quinto playoff del siglo. Irrumpe en el instante preciso y eso que estaba a la sombra de Pedrola. La última titularidad del indescifrable puñal de Barbate se remonta al 15 de febrero en Anduva. Es un diamante en un vestuario con seis bajas y que afronta el domingo la penúltima jornada ante un Zaragoza en la UVI (17.30 horas, TVC).

En su sexta temporada de amarillo, salió cedido en enero de 2025 al no contar para Diego Martínez. Hizo las maletas para subir con el Elche de Eder Sarabia y Sory Kaba. También ascendió con Pimienta en 2023. El Gran Canaria le pitó por su falta de dinamismo ante el Burgos (7 de febrero). El propio Luis García Fernández le señaló públicamente por ese registro andaluz peculiar, que regala alguna carrera por el arte del regate imposible. Es el cantaor de la diana más barroca y que también vio puerta ante el Valladolid en Zorrilla en esta edición liguera. Con 893 minutos, forma parte de esa segunda línea que ahora se perfila protagonista ante las bajas de Viti Rozada, Barcia, Enzo Loiodice, Ale García, Sandro Ramírez y Jere Recobita.

Primero el de Orilla de Sardina, luego Taisei Miyashiro y Pedrola le robaron la luz. Descendió al infierno del banquillo -encadena catorce suplencias con 61 minutos-. Pero en Almería se encendió la luz. Tomó un balón de Kirian para hacer el 1-2 en el 81’ y encender todas las alarmas de la ilusión. Hay un 84% de opciones de disputar el playoff y un 8,4% de subir directo. Todo gracias al artista. Míster playoff. El ‘24’ que abrió la lata del delirio con su guitarra en la mano derecha. Acaba contrato, al igual que Jesé, Churripi, Enzo, Viera, Sandro y Mika Mármol, así como los cedidos Estanis Pedrola, Taisei Miyashiro, Poeta Benedetti, Iker Bravo o el central Sergio Barcia.

Así lo definió Luis García, desde ese umbral sin límites. Un viaje constante de las caricias al látigo. «Es un tío especial, es un tío peculiar, pero también es un jugador diferencial cuando está conectado, cuando da esos contactos al balón que a todos nos admira (...) Es diferente, no tiene nada que ver con que haya entrenado muy bien durante la semana para que el partido tenga relación con lo que ha entrenado. Son genios, son artistas, son gente diferente, no tratemos de entender que tiene relación lo que hace en el día a día e incluso los minutos previo con participar».

Dos partidos de castigo

Y luego, el desencanto. «Sabe lo que le ha faltado; volví a hablar con él y lo entendió (...) Estamos en un momento del curso que cualquier mínimo detalle te mete o te saca de la lista. Necesitamos a todos al 200 %», aclaró el estratega ovetense el 6 de marzo, tras dejarlo fuera de la lista ante Castellón y Cultural unos días antes. Ahora, es el rey.

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Con 24 titularidades con Pimi en la 22-23, el último ascenso, le hizo dos al Tete en el Gran Canaria en la venganza por la eliminación del playoff del ‘veo mucha fiesta aquí’. Aclamado y pitado. Etiquetado de artista de Barbate y luego señalado. En Almería, apareció para hacer historia y subir al Racing. Y de paso, meter de lleno a la UD. Expulsado por Martínez, ahora se presenta para García como relevo perfecto del exigido Pedrola. El cantaor pide paso ante el Zaragoza. Balones a Peji, nadie sabe lo que pasará. Nadie quedará indiferente. Las cosas del genio.