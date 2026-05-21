La madre de todas las hazañas: el Juvenil de la UD Las Palmas reta al Barça por un billete para la Copa de Europa

La generación Quevedo de la UD Las Palmas busca su billete para la final de la Copa de Campeones en el Estadio Municipal El Val de Alcalá de Henares (Madrid) ante el temible FC Barcelona (19.30 horas, TVC, Teledeporte). Con el pase del Real Madrid, tras deshacerse anoche del Granada en la prórroga (1-2), si los amarillos de Héctor Nuez tumban al bloque culé, se habrán ganado el privilegio de disputar la máxima competición continental de clubes de la categoría sub-19.

En el grupo de Nuez, que está asistido por Álex Castro, figura el lateral Valentín Pezzolesi, así como el delantero Álvaro Artiles, que eliminó al Celta de Vigo en la vuelta de los cuartos en una dramática tanda de penaltis en A Madroa. El meta Alberto Santana también se vistió de héroe en Galicia.

Cabe recordar que el finalista Madrid encabeza el palmarés del torneo con ocho entorchados. Luego figura el Barça (4), mientras que la UD nunca ha ganado este formato de la máxima categoría juvenil nacional. Se busca al rey de la 25-26 y el favoritismo es para los azulgranas, que ya se deshicieron de los isleños en los cuartos de final de la pasada Copa del Rey.

La gran amenaza

El Barça es un gigante formativo y campeón de Cataluña en la última jornada en una apretada pugna con el RCD Espanyol. El bloque de Pol Planas cuenta con nombres como Pedro Villar, Óscar Gistau, Quim Junyent o el atacante egipcio Hamza Abdelkarim, que figura en la lista del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá -que comienza entro de 22 días-. Sobre la participación del Barça en la pasada Copa del Rey, el Betis goleó (1-4) a los azulgranas en Lugo.

El conjunto verdiblanco muestra el camino a los amarillos. De igual manera, ante el Celta, la UD completó la madre de todas las hazañas. Aunque sucumbió (3-2) en el pulso de vuelta en A Madroa, el conjunto grancanario igualó el global 3-3 gracias a los tantos de Aimar Domínguez y David Suárez (en el 94’ para elevar la cuota de la angustia). El bloque de Nuez forzó la prórroga y posteriormente pasó en los lanzamientos de penalti.

El Celta remontó la renta grancanaria con un gol de Chiverches y amplió su dominio en la segunda parte hasta colocarse 3-0 con goles de Ángel Dávila y Pedro. Sin embargo, los amarillos reaccionaron en el tramo final con los cambios desde el banquillo y lograron meterse de nuevo en la eliminatoria. Tras una prórroga sin goles, en la que incluso se anuló un tanto a Álvaro Artiles, la clasificación se decidió desde los once metros. Después de 20 lanzamientos, el portero Alberto Santana detuvo el último penalti del Celta y Álvaro Artiles marcó el definitivo 7-8 que selló el pase a los de Nuez.

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Verdugos del Tenerife

El Barça, por su parte, se deshizo del Tenerife (3-0) en el Johan Cruyff tras caer 2-0 en Geneto. El equipo catalán consiguió remontar en el segundo acto con tres goles en 45’, obra de Pedro Villar, Hamza Abdelkarim y Óscar Gistau. Es lo que le espera a una UD, que puede hacer historia si logra el billete para la Copa de Europa. Una fase de grupos que pondría el broche de oro al trabajo formativo de Manuel Rodríguez Tonono.