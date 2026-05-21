La 'Pejiñomanía' se desata en el Gran Canaria y banderas del Racing: "Somos los amigos de Pejiño"

Tributo al artista. Pejiño, héroe en Almería, y Fuster firmaron la tardel miércoles a más de un centenar de fieles de la UD. La ‘Pejiñomanía’ explotó en la tienda del club en el Gran Canaria junto a la Curva en un alarde de simpatía e ingenio. El gaditano, que hizo el 1-2 en Almería, firmó autógrafos y camisetas acompañado por Manu Fuster. Baño de masas con dos centenares de fieles amarillos pendientes de la firma. Los jugadores de Luis García serán capitales el domingo para lograr la victoria ante el Zaragoza y dar un paso determinante por el playoff. A la derecha, la cola de los aficionados. Dos fieles del Racing se personaron con la cartulina 'somos los amigos de Pejiño'.

Las colas de seguidores durante la firma de Pejiño y Fuster. / LA PROVINCIA / DLP

Artista y bendito en la tierra de los sobaos. El extremo de la UD Pejiño, que hizo el tanto de la victoria en el Stadium (1-2) de Almería, fue un héroe en El Sardinero. Aclamado, querido, deseado. El toque de zurda del gaditano, para batir a Andrés Fernández, activó la fiesta en El Sardinero en la jornada del sábado y el domingo, en la rua por la capital cántabra, aún se seguía evocando la figura del atacante amarillo. ‘¡Jamás te olvidaremos, gracias Peji!’, se podía leer en las redes sociales para el atacante de Las Palmas más querido en el estadio montañés. En ese minuto 81, la formación de José Alberto López ganaba 3-1. El tropiezo indálico provocaba la lluvia de voladores y el alirón. Y llegó con el Pejiñazo.

Fuster y Pejiño, junto a tres fieles de la UD, la tarde del miércoles, durante la firma en la Tienda de la UD junto a la Curva. / LA PROVINCIA / DLP

Mata y Arana

En la pasada celebración, el delantero Jaime Mata (37 años), que en diciembre rescindió con la UD, y que llegó fuera del mercado invernal a Santander por la lesión de Manex Lozano, responsabilizó a las «sinergias» creadas en torno al vestuario. «Esta sinergia que se está creando con todo Cantabria es preciosa. Estoy disfrutando muchísimo, como si fuera un chaval. No puedo pedir más», valoró el estilete, que ya tenía un ascenso con el Real Valladolid (2018). Lo curioso del madrileño, es que en el cuadro montañés logró un tanto y en sus 33 de amarillo -entre Primera y Segunda en las dos últimas temporadas- se quedó a cero.

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La marcha de Mata fue cuestionada por los pesos pesados de la caseta pío pío, que reconocía la labor que hacía el atacante con los canteranos y recién llegados. El ex del Getafe deja siete duelos y 43 minutos con la elástica montañesa. Por su parte, el atacante grancanario Juan Carlos Arana cierra de forma exitosa un curso convulso. El canterano de la UD ha sufrido un calvario de lesiones y sanciones. Ha sido objeto de deseo de la dirección deportiva isleña, que dirige Luis Helguera, en las últimas ventanas de fichajes. Su expediente se reduce a seis partidos para alcanzar los 123 minutos. Encadena seis duelos en el banquillo y sin minutos. Ayer, con bengala en la mano, fue de los animosos. Fiesta del Racing y ovación para Pejiño, que no estuvo en la guagua descapotable. Catorce años después, el cuadro cántabro se queda con la primera plaza. El Dépor tiene encarrilada la conquista de la segunda. En el bando amarillo, calculadora en mano y a doscientos por hora por el playoff papal.