Suárez bendice el 'método Richi' en la UD Las Palmas: "Aporta calma en los momentos difíciles y ya estuvo en el último ascenso"

El gol invisible de la terapia Richi Serrés. Flores al método milagro. El central de Tamaraceite Álex Suárez, uno de los capitanes de la UD Las Palmas y que brilló en la temporada pasada en Primera División, bendice el trabajo del coach que regresó a la disciplina isleña la semana pasada de cara al crucial partido contra el Almería en el Stadium.

"De Richi solo puedo decir cosas buenas. Me ha ayudado muchísimo. Hemos trabajado varias sesiones con el grupo y se nota. Nos aporta esa calma en estos momentos difíciles. Su vuelta es un acierto. Ya estuvo en el ascenso [de 2023 con Pimienta]".

En relación a la renovación de Luis García Fernández, aplaude la aportación de estratega ovetense y la iniciativa del club grancanario. "Estaré muy contento si Luis García renueva. Ojalá esté muchos años. Eso significaría que todo va bien", valoró el zaguero, que firmó una gran actuación en Almería y acabó con calambres. Recuperado, jugará de inicio este domingo contra el Real Zaragoza en el Gran Canaria (17.30 horas, TVC) en la disputa de la penúltima jornada. Solo vale ganar para asegurar la disputa del playoff, que será el quinto de este siglo a la máxima categoría.

Efecto Pejiño, el artista de Barbate

Suárez analizó la aportación del extremo gaditano, que se reengancha al tramo crucial del curso con un señor gol en el Stadium -y que puso en bandeja de plata el salto de categoría del Racing para acabar con 14 años de ostracismo-. Además, le da un voto de confianza ciega a la UD en la conquista del objetivo de volver a Primera con el cuarto ascenso del siglo (2000, 2015 y 2023 conforman los anteriores episodios de éxito).

"Que Pejiño metiera el gol en Almería para él fue también importante. Necesitamos recuperarlo, porque es muy valioso para nosotros. Jonathan también nos dio ese plus. Todos estamos a una, cada uno tiene su momento. Tenemos una de las mejores plantillas y va a ser importante en el play off ese detalle, junto a la experiencia. Si nos metemos en el play off lo vamos a conseguir".

El perdón de Luis García

Reconoce que Luis García Fernández se disculpó ante la falta de oportunidades. En idéntica situación que con Juanma Herzog. "Sí, nos ha dicho que ha sido injusto con nosotros y justo con ellos [en relación a Barcia y a Mika Mármol]. Han hecho una temporada increíble y yo intento apretar entrenando para que no se duerman. Si yo hubiese estado jugando a ese nivel no me habría gustado que me hubieran quitado. Ellos lo han hecho muy bien, también Juanma. Esa es la clave: la competencia interna, donde en todos los entrenamientos se aporta".

Desconoce lo que hará Viera con su futuro, un comandante de la caseta que cuelga las botas el próximo 31 de junio. Busca el tercer ascenso para irse con un hito sin precedentes. "No veo a un líder que se cargue con toda la responsabilidad. Viera nos aporta mucha experiencia, por lo que ya ha vivido. Sabemos que él es un líder y intentamos estar cerca de él".

Feeling de gloria

Establece una comparativa entre salto de categoría de 2023 con Pimienta y el intento actual con Luis García. Restan dos jornadas y lo tienen en la mano para jugar la promoción -hay un 84% de opciones de jugarlo mientras que solo un 8,4% de subir por la vía directa-. "En Almería sentí lo mismo que en el otro ascenso. No sé qué, fue esa manera de ganar, cuando nos juntamos con la grada sentí esa unión, algo diferente que notaba que faltaba. Espero que la afición tire el domingo de esa forma especial. Espero que siga así para los siguientes partidos, porque les necesitamos".

Avanza que "llegamos frescos" y es optimista porque percibe un vestuario "enchufado". "Estamos preparados, conectamos". Resta importancia a sus calambres. Se alista para batir al Real Zaragoza. "En Almería me sentí muy bien y acabé muy cansado. El Almería exigía mucho, pero estuve en el campo muy cómodo. No tuve nada, solamente cansancio".

La segunda estrella en el pecho

Sueña con el segundo vuelo a Primera. "Haber vivido un ascenso una vez fue increíble; repetirlo más. No creo que llegue a las tres como ha hecho Viera si llegamos, porque eso es muy complicado. Estoy confiado en que lo vamos a lograr". Además, tilda de "alivio" la victoria en Almería. "El triunfo en el Stadium fue una alegría grande y a la vez un alivio, porque teníamos el debe de ganar a un equipo grande fuera de casa. Es el mejor de la Liga después de nosotros. El mejor somos nosotros. Empezamos perdiendo, pero remontamos. El resultado fue un golpe de confianza para lo que viene".

No se fía del Zaragoza y pide respeto por el colista, que tiene un pie y medio en Primera RFEF. "Estos encuentros son muy peligrosos, porque parece que está ganado antes de empezar. El Zaragoza se juega muchísimo, el seguir en la Liga y en Segunda. Cuando está herido de esta manera, un equipo es más peligroso. Aplicaremos nuestra idea para intentar ganar".