Copa de Campeones (Semifinales)
La UD Las Palmas cae con honor ante el Barça con un gran Pezzolesi
La formación de Héctor Nuez tutea al ogro culé en Alcalá de Henares y sucumbe con tantos de Abdelkarim (41') y Álex González (82'). Álvaro Artiles estrella un balón en el travesaño. Adiós al sueño de jugar la Youth League
Adiós con honor y cabeza alta. La generación Quevedo de Héctor Nuez entregó su alma en Alcalá de Henares al FC Barcelona (0-2) en un pulso atractivo en las semifinales de la Copa de Campeones de División de Honor. Con un gran Valentín Pezzolesi, los amarillos coquetearon con el pase a la gran final pero acusaron la falta de pegada.
El tanto de Abdelkarim, al filo del descanso, para finalizar una gran acción coral, puso en jaque a los amarillos, que se toparon en dos ocasiones con los palos. Delgado malogró otra de las ocasiones y a la desesperada se pudo recortar distancias. Los culés se citan con el Madrid en la final que se disputa el domingo.
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