La UD Las Palmas cae con honor ante el Barça con un gran Pezzolesi

Adiós con honor y cabeza alta. La generación Quevedo de Héctor Nuez entregó su alma en Alcalá de Henares al FC Barcelona (0-2) en un pulso atractivo en las semifinales de la Copa de Campeones de División de Honor. Con un gran Valentín Pezzolesi, los amarillos coquetearon con el pase a la gran final pero acusaron la falta de pegada.

El tanto de Abdelkarim, al filo del descanso, para finalizar una gran acción coral, puso en jaque a los amarillos, que se toparon en dos ocasiones con los palos. Delgado malogró otra de las ocasiones y a la desesperada se pudo recortar distancias. Los culés se citan con el Madrid en la final que se disputa el domingo.