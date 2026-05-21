UD Las Palmas - Real Zaragoza: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming

El partido más vital del año se juega en Gran Canaria. La UD Las Palmas, todavía con opciones matemáticas de ascender de forma directa, recibe a un Real Zaragoza al que solo le vale ganar y esperar otros resultados para seguir peleando por su permanencia en LaLiga Hypermotion. Un duelo clave entre dos conjuntos que llegan con aspiraciones muy distintas.

A las bajas de Enzo, Barcia y Ale García se une ahora la de Viti, que sufrió un esguince en su rodilla izquierda durante el entrenamiento desarrollado en la Ciudad Deportiva el pasado viernes, antes del desplazamiento a Almería. Los de Luis García, tras su increíble remontada en tierras andaluzas, buscan mantenerse vivos hasta el último momento en la pelea por el ascenso directo.

Los cambios de Álex Suárez y Marvin en el duelo frente al Almería, tal y como confirmó en rueda de prensa el propio Luis García, quedaron finalmente en un susto. El técnico amarillo aseguró que las molestias no fueron más que “calambres” derivados del tiempo de inactividad y del alto ritmo de partido al que se vieron sometidos ambos jugadores.

Liga Hypermotion | Real Zaragoza - UD Las Palmas / LOF

La UD Las Palmas logró conquistar La Romareda en el partido de ida gracias a los goles de Jesé y Pedrola, que debutaba con la elástica amarilla dando los tres puntos al conjunto de Luis García.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido UD Las Palmas - Real Zaragoza correspondiente a la jornada 41 de LaLiga Hypermotion se jugará el domingo 24 de mayo, a las 17:30 hora de Canarias (18:30 hora peninsular) en el Estadio de Gran Canaria, en horario unificado.

Dónde ver el UD Las Palmas - Zaragoza

El partido entre canarios y maños solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros al mes.

Este dial también se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

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