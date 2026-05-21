Viera, el Zaragoza 3.990 días después y la retirada de la UD Las Palmas: invertir en el pádel y ser el Piqué del Arucas

Viera, el Zaragoza, un playoff de ascenso y 3.990 días después. El capitán de la UD, de 36 años y que ejerció de revulsivo mágico ante el Almería en el Stadium (1-2), se reencuentra el domingo con el cuadro maño en el recinto de Siete Palmas (17.30 horas, TVC). Con dos ascensos, el ‘21’ lucha por una retirada de oro con el tercer vuelo a la máxima categoría.Un hito sin precedentes en la historia del club pío pío -van siete ascensos a la liga de las estrellas-.

Viera festeja la conquista del 21-J de 2015 tras tumbar al Zaragoza 2-0. / LA PROVINCIA / DLP

El 21 de junio de 2015, el genio de La Feria jugó un papel crucial al colgar un balón mágico al área maña que fue peinada por Alfredo Ortuño y que luego Aythami Artiles Oliva, con la chilena de Patalavaca, habilitó al segundo palo para que Sergio Ezequiel Araujo mandase al fondo de la red de la portería de Naciente. Once años después, Viera sigue a lo suyo.

Viera festeja un tanto en la 14-15, junto a Aythami Artiles, Simón y Valerón. / LA PROVINCIA / DLP

Luchando hasta la extenuación para volver a dejar a la UD en el ático de Pedri, Mbappé o Julián Álvarez. En Almería, dejó su sello de icono de glamour al centrar otro balón al corazón del área indálica.

Tras encadenar cuatro jornadas sin minutos, en el Stadium, Viera saltó con el 1-0 en el electrónico. Con 21 minutos, el ‘21’ puso el balón en el corazón del área de Andrés Fernández y Herzog conectó con Enrique Clemente. El zaguero maño y ex del Real Zaragoza dejó la chilena de Dios para hacer el 1-1 en el 79’.

Viera y Jesé aplauden al sector de Naciente. / LA PROVINCIA / DLP

Cien segundos después, llegó el 1-2 de Pejiño -con pase al espacio de Kirian Rodríguez-. La mágica aparición del internacional evocó a la salida en el Municipal de Butarque en el 45 para arrancar tres puntos capitales en la primera vuelta. Por fin, Luis García Fernández ha encontrado el rol de agitador de Viera, que no surtió efecto en La Rosaleda ante el Málaga (2-0) -el pasado 11 de abril-.

El capitán, con el ‘20’, fue titular el 21-J y fue uno de los héroes junto al citado Araujo o Roque Mesa. Culio, que despejó un balón al larguero, en la portería de Naciente, también alcanzó la condición de bendito en el ascenso con Herrera en la vuelta del playoff. Aquel 2015, fue la última ocasión que el Zaragoza, que se va a la Primera RFEF, coqueteó con la máxima categoría.

En el pulso de ida en La Romareda, una categórico 3-1 , el mediapunta adelantó a los amarillos en el minuto 19. Luego llegaron los mazazos de Diego Rico, Pedro y el brasileño Willian José -que luego ficharía por el club amarillo para anotar nueve tantos a las órdenes de Setién en la 15-16-.

Como Piqué con el Andorra

3.990 días después -la distancia entre el 21-J y el domingo 24-M-, la UD no ha vuelto a ganar al Zaragoza en la Isla. Se han cruzado en cinco ocasiones en el Gran Canaria con un balance de dos igualadas (2019 y 2022) y tres varapalos (2020, 2021 y 2021) en la categoría de plata.

Desde ese 2015, la formación amarilla ha estado cinco temporadas en Primera gracias a Viera. Por su parte, el club maño encadena once temporadas en las catacumbas de plata. Y ahora, colista, va camino de la Primera RFEF. Con 35 puntos, el cuadro de David Navarro está a cinco de la salvación con seis en litigio.

En la 14-15, Viera llegó cedido por el Standard de Lieja en enero y logró seis dianas. El abrazo con Valerón fue la foto de la gran conquista con Herrera y el «¡nos vemos en la guagua!». Insaciable, en 2023 activó de nuevo la bomba para hacer entrar en la historia a Pimienta. Un empate ante el Deportivo Alavés en la jornada 42 (0-0) que forma parte de la eternidad. Le falta el tercero y luego la retirada.

Con 26 duelos, un tanto y una asistencia, contabiliza 1.140 minutos. La temporada más complicada y el reencuentro con el Zaragoza con la luz del 21-J. El faro del milagro. Cuando se apaguen los focos, el capitán anhela reflotar al Arucas (bajó a Preferente) e invertir en el sector del pádel.

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El último duelo liguero en el Gran Canaria y la tercera promoción. El 21-J finalizó en éxtasis y en el 2022, tocó llanto contra el Tete. Sellada la paz con García, el revulsivo del Stadium vuelve a toparse con el Zaragoza. Subir es la meta. Y luego llevar resucitar al Arucas como hizo Piqué con el Andorra.