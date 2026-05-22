Fin al culebrón Viera: deja la UD Las Palmas en junio y seguirá en activo

El capitán de la UD Jonathan Viera Ramos (Las Palmas de Gran Canaria, 36 años) juega mañana ante el Real Zaragoza (17.30 horas, TVC) su último encuentro liguero en el Estadio de Gran Canaria. Le queda luego el playoff, el tercero que disputa de amarillo -subió con Paco Herrera el 21-J de 2015 tras eliminar a Valladolid y Zaragoza y fue eliminado por el CD Tenerife en 2022 en semifinales-. El ‘21’, que lideró el galeón que voló a Primera con Pimienta el 27-M de 2023 por la vía directa, lucha por su tercer salto a la máxima categoría. Un hito sin precedentes en los 76 años de vida del club pío pío. Es lo que le falta al hombre ascenso que tiene en su expediente un total de 291 duelos -en cinco etapas- con 78 goles como sexto máximo realizador histórico de Las Palmas.

Jonathan Viera hace malabares con el balón en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

«Me retiro de Las Palmas, pero me queda fútbol para rato», respondía ayer el icono de este siglo e internacional isleño. El Mesías ejerció de revulsivo mágico ante el Almería con un recital de arte y talento en el Stadium. Con 21 minutos, el ‘21’ generó el caos en la retaguardia indálica para silenciar a sus detractores. De esta manera, puso fin a cuatro jornadas sin participación -en dos de ellas se quedó fuera por el caso collarín y el caso diarrea-. La penúltima aparición de Viera contra el Málaga en La Rosaleda (2-0) no fue tan esplendorosa y fue epicentro de la crítica. El técnico Luis García Fernández salió ayer en su defensa y recordó que es una figura de enorme utilidad para abrir los partidos.

Viera golpea el esférico, ante la presión de Kirian Rodríguez. / LA PROVINCIA / DLP

«Jony es muy importante en momentos complicados del partido, porque aporta su experiencia, la pausa y la calma. Él nunca se siente presionado. Ha vivido cosas muy bonitas en el fútbol con la camiseta de la UD. Será muy necesario dentro y fuera del terreno». Sobre la despedida del icono de este siglo, como hizo en diciembre de 2023 en una rueda de prensa en Barranco Seco -para percibir el mayor finiquito en la historia del club de diez millones-, García guarda silencio. «Hay que respetar su intimidad y decisión final».

Ser el Piqué del Tonono

Con 180 duelos en Segunda y 155 en Primera, el ‘21’ ha disputado seis partidos de playoff -las citadas eliminatorias ante el Valladolid, Zaragoza y Tenerife-. Curiosamente solo ha ganado un duelo y fue ante los maños el 21 de junio de 2015 (2-0). El resto de la estadística se reduce a dos empates y tres derrotas en los cruces del drama.

El Arucas CF, que bajó a la Regional Preferente, está vinculado de forma estrecha a la figura de Viera. Su agente Iván Cristovinho ha estrechado vínculos con Jonay Futre, director deportivo de la formación grancanaria. El reto del ‘21’ es el de catapultar al Arucas a la Segunda RFEF, como en su día hicieron la UD San Fernando, Tamaraceite o el Panadería Pulido San Mateo. De cara al pulso de mañana ante el Real Zaragoza, Viera apunta a titular, al igual que el artista Pejiño. En esta penúltima jornada, la UD tiene que certificar la disputa del quinto playoff a la máxima categoría de este siglo.

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La formación aragonesa de David Navarro, un gigante que fue campeón de la Recopa con el tanto de Nayim en el Parque de los Príncipes de París (1995) y en el que militó García, es colista y aterriza hoy en la Isla con 16 bajas. Está a cinco puntos de la salvación cuando restan seis. Precisa de un señor milagro para evitar el descenso a los infiernos de la Primera RFEF -como ya les pasó al CD Tenerife, Deportivo, Racing u Oviedo-. Es el lienzo del último pulso liguero de Viera en Siete Palmas, el jardín del Mesías con goles increíbles como el logrado al Athletic. Adiós, a expensas del playoff, del ‘21’. Con 36 años, quiere irse con ascenso.