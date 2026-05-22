García elude hablar de su renovación con la UD Las Palmas: "Zaragoza, Zaragoza y Zaragoza"

"Zaragoza, Zaragoza, Zaragoza y Zaragoza". Luis García Fernández no está para hablar de su renovación con la UD Las Palmas. Focaliza en el pulso del domingo ante el cuadro maño, con los dos pies en Primera RFEF, el domingo en el Gran Canaria (17.30 horas, TVC). "No tengo otra mira que Zaragoza, Zaragoza y Zaragoza. Con los puntos que tenemos nos podemos quedar fuera del playoff. Solo podemos centrarnos en el Zaragoza. Debemos estar conectados con nuestra gente. E incluso ganando puede que la promoción tampoco esté consolidada. Debemos tener el foco en este partido y no pensar en nada más".

Le abre la puerta a Benedetti y admite que está en deuda con el mediapunta colombiano, que se ha esfumado del verde. "Nico se entrena muy bien y nunca tiene una mala cara. Es un profesional extraordinario de los que merece la pena, como persona también. No hemos encontrado el momento, pero nunca sabes. Él está preparado para aparecer y podría darnos una alegría. ¿Por qué no?". Confirma las seis bajas por lesión y pone en valor las cosas del genio Pejiño, héroe ante el Almería.

"Puede ser o está cerca de ser el jugador con más talento de la plantilla. Lo he catalogado como genio, que tiene esos momentos de luces y sombras. Y tiene esa mejora para tener un equilibrio emocional. Trato de acabar ese equilibrio que él necesita, porque es un jugador muy importante. Porque cuando todo está oscuro saca una linterna para ver la luz. Es un jugador diferente, que saca su fútbol sin tener en cuenta lo pasado anteriormente. Es un genio y los genios tienen ese tipo de cosa. Es un jugador diferente a todo lo que tenemos", determina.

Alta presidencial para el playoff papal

Luis García Fernández explica la intrahistoria del alta del coach Richi Serrés. "No conocía a Richi. Conoce el contexto, a ciertos jugadores y tengo la suerte que hay un presidente [Miguel Ángel Ramírez] que está pendiente de aportar para mejorar a su plantilla. Su incorporación es un acierto tremendo del presi al traer a Richi en este periodo. Es un acierto mil por mil. Estamos encantados con él y vamos a exprimirlo al máximo".

El soldado Suárez

Asevera que tiene el lateral derecho bien cubierto. "Marvin está bien, Alex Suárez es un soldado que compite al máximo donde lo coloques y Valentín es un portento físico, con cosas para mejorar, pero tiene mucha energía. Seguro que será un gran lateral".

No quiere móviles ni comentarios en el banquillo on line sobre el devenir de la jornada, penúltima en esta liga del manicomio. "Trabajamos a nivel mental para ser fuertes y llevar el partido donde nos interesa. Sabemos la dificultad que tiene el partido. Debemos tener una concentración de 100 minutos y solo estar pendientes del UD-Zaragoza".

Reclama el "máximo respeto" para el Zaragoza. Un histórico con la soga al cuello. "Que nadie se espere que será un partido sencillo ante un rival histórico que se lo juega todo. Hay que tener respeto a los profesionales y rivales. Personalmente conozco aquella casa y es un club que se merece todo el respeto del mundo. Van a luchar muchísimo porque todavía tiene opciones de salvar la categoría. Debemos tener los pies en el suelo para sacar el partido adelante".

El infierno de Sandro

Para García, el infierno de Sandro, con sus problemas en la rodilla, le valen de aprendizaje. Una lección que se lleva para siempre. "Está siendo una temporada de aprendizaje para él. No ha dejado de insistir. Es una referencia para todos, con sus ganas de volver a pesar de todo. Es un ejemplo para todos, un acicate para ser mejores. Con todo lo que ha pasado en el mundo del fútbol, y no deja de dar ejemplo".

Mensaje para Adri Suárez, el 'cero minutos'

El entrenador de la UD puso en valor el trabajo del tercer portero Adri Suárez, que no ha debutado todavía en el curso tras cumplirse las 40 jornadas. "No deja de aprender y sigue aprendiendo con el elenco de profesionales, así como con Horkas y Caro".