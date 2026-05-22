Juanma Herzog y la valentía del canterano que se jugó la cara por el escudo de la UD Las Palmas

Es natural de Santa Cruz de Tenerife, pero su color es el amarillo y su escudo el de la UD Las Palmas. De la cantera al primer equipo, escalando puestos hasta llegar a ser uno de los soldados de Luis García en la UD de la reconstrucción. No ha sido su mejor año en lo que a minutos respecta —acumula 506' en 17 partidos de los 40 que se han disputado—, pero sí lo ha sido en lo colectivo. Juanma Herzog como figura de un compromiso eterno por el club que hasta el momento le ha dado todo.

Juanma Herzog conduce la pelota durante el partido ante el Huesca en el Estadio de Gran Canaria. / UDLP

Pasó de señalado en la debacle en Andorra (5-1) donde jugó los 90 minutos, a héroe en Almería, un campo en el que no salió como titular, pero disputó los últimos 20' para dar la cara por una UD que dio un puñetazo sobre la mesa. Y ahí estaba Herzog. Un tanto intimidado pero con las ideas claras de lo que tenía que hacer sobre el terreno de juego: defender a la UD Las Palmas de las constantes llegadas del rival.

Un pretexto más que suficiente para jugarse su propia cara en una jugada final y lanzarse de cabeza para proteger el balón. «Me da alegría que jugadores como Juanma Herzog realice esas acciones cuando uno cualquiera se podía haber sentido señalado», expresó Luis García al ser cuestionado por la acción defensiva del jugador, que tendrá que jugar un papel importante en este tramo final de la temporada tras las ausencias de Barcia y Viti.

Sentimiento colectivo

«Lejos de apartarse, dio la cara por todos, por el club, por sus aficionados y se tiró de cabeza a defender una acción que muchos no hubieran defendido de la misma manera. Es un ejemplo de lo que significa el sentimiento colectivo». Un sentimiento que va más allá de los minutos que haya disputado, sobre todo porque Herzog ha demostrado que es capaz de aprovechar hasta la última jugada.

Juanma Herzog, en el pulso ante la Real Sociedad B en Zubieta. | LA PROVINCIA / DLP / LP/DLP

De hecho, mientras él ha estado defendiendo la muralla amarilla, la UD Las Palmas tan solo ha perdido dos partidos y ha empatado tres, siendo el resto de los 17 que ha jugado victorias. Unos números envidiables en un futbolista que además, este curso, volvió a los planes de la Selección española sub 21 a finales de marzo después de casi un año de ausencia.

Un Juanma Herzog que no ha bajado los brazos pese a sus constantes suplencias, sino que le ha dado la vuelta a la situación para buscar el lado bueno de la moneda, ese que deja al descubierto la parte buena de la competencia en el vestuario. «Tengo tres grandísimos centrales en los que fijarme, la competencia es lo mejor, y los cuatro hemos demostrado que estamos preparados para participar», indicó en una rueda de prensa hace un mes.

El retrato del canterano que se jugó la cara por el escudo de la UD Las Palmas y que quiere firmar su primer ascenso como jugador del primer equipo. La hoja de ruta está clara: ganar, meterse en playoff y volver a ganar. La meta está fijada para el 21 de junio.