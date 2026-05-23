Ex de la UD Las Palmas: 'Superstar McBurnie' sube en Wembley con el Hull City con un gol en el 95'

'Oli Superstar McBurnie'. El delantero escocés, que la pasada temporada militó en la UD Las Palmas y no pudo evitar el descenso, logró el tanto de la victoria del Hull City en Wembley ante el Middlesbrough (1-0) en el minuto 95. Con esta agónica aportación, certifica el vuelo a la Premier League y acaba con nueve años de peregrinaje por el infierno. En la final de los playoffs, McBurnie dejó su firma de héroe y alcanza los 18 goles en toda la temporada -y ocho asistencias-.

Oli McBurnie festeja su tanto. / LA PROVINCIA / DLP

Con el ascenso, McBurnie, que estuvo en el Gran Canaria hace unas semanas, refrenda una temporada para enmarcar en Championship. En el pasado curso y de amarillo, hizo tres dianas y conformó una alianza interesante en el frente ofensivo con Moleiro -como quedó acreditado en el tanto del tinerfeño contra el Real Madrid-.