Lempainen, el referente mundial en lesiones musculares que operó a Ale García

Ale García ya se recupera de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado jueves 21 de mayo bajo la supervisión del doctor Lasse Lempainen, considerado uno de los mayores especialistas del mundo en lesiones musculares y tendinosas. La operación se realizó en el Mehiläinen Neo Sports Hospital, en Turku (Finlandia), centro en el que el prestigioso traumatólogo desarrolla gran parte de su actividad profesional junto al grupo FinnOrthopaedics.

Lempainen está considerado una referencia internacional en el tratamiento de lesiones de isquiotibiales, una de las dolencias más complejas y frecuentes en el fútbol de élite. Su trayectoria quirúrgica, respaldada por años de investigación y experiencia clínica, le ha convertido en uno de los especialistas más demandados por clubes y futbolistas de primer nivel en toda Europa.

El médico finlandés mantiene, además, una estrecha relación profesional con el FC Barcelona, colaborando habitualmente con el doctor Ricard Pruna. En los últimos años ha tratado a jugadores de primer nivel como Ronald Araújo y Alejandro Balde, mientras que recientemente también fue el especialista encargado de la recuperación de Éder Militão, futbolista del Real Madrid.

Ale García sufrió una rotura fibrilar en la musculatura isquiotibial derecha durante el encuentro que la UD Las Palmas disputó frente al FC Andorra, el pasado 10 de mayo, en el minuto 69, apenas trece minutos después de haber ingresado al terreno de juego. Hasta ese momento, el atacante estaba siendo una de las piezas más determinantes del equipo dirigido por Luis García, firmando siete goles y consolidándose como uno de los futbolistas más decisivos del tramo final de la temporada. El periodo estimado de recuperación dependerá de la evolución del futbolista, aunque los plazos habituales para este tipo de lesiones rondan los cuatro meses, aproximadamente.

Cabe recordar que el exfutbolista de la UD Las Palmas Rubén Castro también fue intervenido con éxito por Lempainen en octubre de 2019, tras sufrir una lesión en el tendón semimembranoso derecho. Su recuperación fue notable y le permitió volver a competir al máximo nivel, manteniendo un rendimiento sobresaliente tras superar la lesión.