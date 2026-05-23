El momento de la afición de la UD Las Palmas: empuje final para el playoff y unas 'pío-pío' de regalo

Llega la hora de la verdad en el Estadio de Gran Canaria. El momento de que hable la afición, esa que a lo largo de la temporada se ha desplazado de manera multitudinaria a los escenarios más remotos de España, pero que le ha costado hablar en casa. Este domingo, el feudo amarillo acoge el último partido de Liga de la temporada. Un último baile que también sirve de empujón para alargar el curso un mes más, hasta finales de junio. Será para disputar, en caso de victoria, el playoff de ascenso a Primera División y poner el broche de oro a un año de manicomio en el que si de algo puede presumir la UD Las Palmas es de haber estado la mayor parte del tiempo entre los seis primeros clasificados.

La victoria lograda por el cuadro de Luis García en Almería el pasado fin de semana parece haber servido de estímulo para una afición que, poco a poco, ha entrado en la web del club para comprar su entrada. No habrá guagua bajando por Fondos de Segura, pero se prevé que la entrada supere las 20.000 personas. Una afición que a lo largo de la semana pedía a través de redes sociales alguna promoción o algo que motivase a la gente a acudir al estadio y que ha tenido su respuesta: tras finalizar el encuentro, quien presente su abono o entrada a las puertas del estadio, será obsequiado con un pack de cervezas pío-pío. La UD quiere brindar por el último partido en casa, por eso a esta ronda invita el club.

Es la primera vez en la temporada que la UD Las Palmas recompensa a sus fieles. De hecho, desde el conjunto amarillo se han mantenido firmes a lo largo de todo el curso con la decisión que tomaron en el mes de agosto, cuando fijaron el precio de las entradas para todos los partidos: 25 euros en Naciente, 36 en Curva, 45 en Sur y 65 en Tribuna. El objetivo del presidente Miguel Ángel Ramírez no era otro que premiar a los abonados —que este año se plantaron en los 25.000 y firmaron el récord del club en Segunda División—. El resto de aficionados que han querido ver jugar a la UD, tuvieron que pasar por caja. Y así ha sido hasta el final, sin ceder bajo ningún concepto.

Lejos de la mayor entrada del curso

El Estadio de Gran Canaria no lucirá sus mejores galas. Se espera que la entrada media supere la de estos últimos partidos, pero quede lejos de los 25.193 fieles que presenciaron el UD Las Palmas-Deportivo de La Coruña en el mes de enero. Con una afluencia para algo más de 32.000 personas, una de las tareas pendientes del conjunto amarillo para esta temporada ha sido esa: la de conseguir llenar sus butacas y hacer del estadio una olla a presión que intimide a los rivales, algo que por ejemplo sí han conseguido equipos como el Málaga, Racing o el propio Dépor.

La afición de la UD desplazada a Almería, alentando al equipo en las gradas. / LaLiga

En la página web de la UD se puede observar que las localidades para acudir a Naciente, Sur central y Curva baja y media tiene el cartel de ‘no hay localidades’, una pista que lleva a pensar que ante el hundido Zaragoza, las vistas generales del estadio van a lucir con algo más de vida. Y no será un partido cualquiera, sino el partido. La cita para dar el último aliento a un equipo que ha llegado con vida a este tramo final del curso, y que lucha a contracorriente para meterse en el playoff e intentar conseguir el objetivo que se marcó a principio de temporada: ascender a Primera División un año después de haber descendido.

Las gradas Naciente, Sur Central y Curva Baja y Media ya no disponen de entradas para la cita de esta tarde en casa

A través de una jornada unificada, las miradas en la grada estarán puestas en el terreno de juego, pero también en los resultados de los rivales que, al igual que la UD, luchan por el ascenso. Aunque las opciones de subir por la vía directa son prácticamente imposibles, el hilo de esperanza se centra en un hipotético pinchazo del Deportivo, Málaga y Almería. Un triplete que, en el caso de victoria amarilla, llevaría a los de Luis García a la última jornada con posibilidades de ser de Primera sin necesidad de ir por la vía del playoff.

Un brindis por el ascenso

La UD Las Palmas de la reconstrucción y del récord de abonados en Segunda quiere despedirse de su afición como merece y entrar, por la puerta grande, en la recta final de una temporada llena de altibajos. Como broche de oro, un brindis con las cervezas pío-pío. Un obsequio del club a los fieles que esta tarde estén dejándose la garganta en el feudo de Siete Palmas. La pasión pide otra. Pero no otra pío-pío, sino otro ascenso. El octavo vuelo a Primera División.

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El Gran Canaria no estará lleno, pero tendrá en sus gradas a los más fieles, a esos a los que no les importa que el equipo esté en una categoría u otra. Porque para ellos, que son los mismos que acompañan a la UD en sus viajes, lo importante es defender el escudo y ellos, al fin y al cabo, son el tesoro. Un último empujón y está hecho.