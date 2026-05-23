Previa UD Las Palmas-Zaragoza: Último baile liguero de Viera en el Gran Canaria y una extremaunción

El último baile liguero de Jonathan Viera Ramos en el Gran Canaria y 'hello' playoff-el quinto del siglo a la máxima categoría tras 2013, 2014, 2015 y 2022-. La UD de Luis García Fernández desafía a un Zaragoza moribundo (17.30 horas, TVC) y abocado al abismo de la Primera RFEF -colista y a cinco de la salvación con seis puntos en litigio-.

Descendido virtualmente, vale de sparring para un cuadro grancanario que encadena seis triunfos en Siete Palmas. La séptima alegría de local de forma consecutiva deja a los pío pío con 72 puntos y los deberes hechos para la promoción -hay un 84% de opciones de éxito sobre el tapete-.

Penúltima jornada y última de local en la Liga 25-26. El Dépor sube de forma directa si vence en Valladolid y hay que estar atentos a lo que acontezca en El Molinón en el Sporting-Almería (el bloque indálico es tercero). El Málaga, cuarto, recibe a un Racing de resaca, tras conquistar el histórico vuelo a Primera para poner fin a catorce años de destierro. Horario unificado y tarde de transistores.

Pegados al live del móvil y al devenir del Huesca-Castellón. La formación blanquinegra cierra la zona de promoción con 66 unidades. Con idéntico guarismo y séptimo, el Burgos de Ramis, que rinde visita a una necesitada Cultural en el Reino.

Del ‘Andradazo’ al escándalo

Con este potaje de emociones y adrenalina, García cuenta con seis bajas (Sergio Barcia, Ale García, Enzo Loiodice, Sandro Ramírez y Recobita) y valora premiar a Suárez y Herzog con la titularidad. Horkas, Mika y Enrique Clemente completan la retaguardia ante los de David Navarro, que suman dos puntos de los últimos 24 (cero victorias, dos empates y ocho derrotas). La última alegría visitante fue en Cádiz, el pasado 3 de marzo.

A la sanción de trece partidos a su portero Esteban Andrada, por agredir a Pulido, este Zaragoza lleva un curso de deshonra. Un campeón de la Recopa con cuatro entrenadores y plena descomposición. García reclama «respeto» a un rival que solo le falta la extremaunción. Cabe reseñar que Mika y Clemente están apercibidos. Con una tarjeta, cumplen en Riazor y llegan limpios a la promoción.

El Zaragoza está condenado con la victoria del Cádiz que recibe a un Lega sin nada en juego en el Nuevo Mirandilla. Con doce bajas, este ambiente funerario choca con el éxtasis de la UD, que llega fortalecido por el Almeriazo. En dos minutos mágicos, con tantos de Enrique Clemente y Pejiño, los amarillos conquistaron la segunda victoria ante un rival de pedigrí. Silenciar el Stadium es el aval para superar el playoff y conquistar el tercer ascenso en once años.

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El extremo de Barbate recibió una nueva caricia dialéctica de Luis García. Genio, artista y la linterna de la UD. Epítetos que son cosecha del Steven Spielberg de un equipo que combina rigor, frenesí y fantasía. García contra todos. El padre del catenaccio de Covadonga. Tras batir al Almería con taquicardia, que pase el siguiente. Zaragoza, Dépor y promoción. Viera deja la UD tras el playoff y Peji quiere el perdón del Gran Canaria.