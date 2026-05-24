Casadei-Costa y Gianotti-Spoto reinan en Gran Canaria

El Sand Series Classic ITF BeachTennis Gran Canaria 2026 acaba de coronar a sus campeones, son la pareja formada por la italiana Veronica Casadei y la catalana Ariadna Costa, que se imponían a Patricia Díaz y Rafaella Miiller por 6-2 6-7 10-4 y la pareja formada por el francés Nicolas Gianotti y el italiano Mattia Spoto que vencían al grancanario Antomi Ramos y al italiano Niccolo Gasparri por un doble 6-4.

La jornada arrancaba con toda la emoción de la final femenina en una pista central con gradas a rebosar. Se enfrentaban la italiana Veronica Casadei y la catalana Ariadna Costa [#4], única española invicta en el cuadro, contra la venezolana Patricia Díaz y la brasileña Rafaella Miiller [#5]. Ambas parejas llegaban a la final después de haber dejado en el camino a duplas tan potentes como las número uno del mundo Sophia Chow y Vitoria Marchezini o las rusas Kudinova-Semenova.

El encuentro arrancaba con clara superioridad por parte de Casadei-Costa, que con boleas de infarto, saques demoledores y poderosos restos se plantaban en el 5-0. Sus rivales parecían reaccionar recortando distancias, pero el set ya estaba sentenciado y concluía 6-2 a favor de la pareja italo-española.

Llegaba entonces el segundo set, que ponía en pie al público en cada punto, poderío y nivel por parte de ambas parejas que iban a la zaga en cada juego. Set disputadísimo que terminaba en tie break a favor de Díaz-Miiler 7-6 (7) y forzaba el súper tie, que finalmente daba victoria y título a Veronica Casadei y Ariadna Costa.

Se presentaba la final masculina con todos los ingredientes para un partido vibrante: de un lado los favoritos del cuadro y números 1 y 2 del mundo, el italiano Mattia Spoto y el francés Nicolas Gianotti y del otro, la cuarta mejor pareja del torneo, el grancanario Antomi Ramos, dispuesto a llevarse el título en casa y el italiano Niccolo Gasparri.

Igualadísmo duelo de auténticos titanes, las dos parejas más potentes del torneo hacían alarde de poderosos restos, aces y saques de infarto. El primer set se decantaba a favor de los cabezas de serie por 6-4.

Prácticamente un calco del primero, el segundo set llevaba a las dos parejas al límite. El público vibraba con la potencia de cada golpe y disfrutaba de unos disputados juegos que en varias ocasiones terminaban en punto de oro. Precisamente un punto de oro era el que daba la victoria de set y partido a Mattia Spoto y Nicolas Gianotti. Un doble 6-4 que les valía el título de campeones del Sand Series Classic ITF BeachTennis Gran Canaria 2026.

A continuación, tenía lugar la ceremonia de entrega de trofeos con la presencia del consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, el representante de tenis playa de la Real Federación Española de Tenis, Carles Vicens, el presidente de la Federación Canaria de Tenis, José Sepúlveda y los directores del Sand Series Classic ITF BeachTennis Gran Canaria 2026, Octavio Santana y Aroa Sánchez.

Aridany Romero alababa la labor de la organización, "que lleva años haciendo un magnífico trabajo, prueba de ello es esto que hemos vivido, un gran espectáculo deportivo en un entorno paradisíaco, nuestra joya de la corona, la playa de Las Canteras, explotando nuestra imagen deportivamente, exportando el destino ligado a un deporte de playa y con un nombre propio, un deportista de la isla que ha llegado hasta la final."

Carles Vicens destacaba por su parte que "el Sand Series de Gran Canaria representa el mejor torneo de España, hacen un trabajo excelente y esto permite que vaya creciendo, que gane credibilidad entre las instituciones y que sea capaz de reunir a los mejores jugadores del mundo. Desde la Federación estamos muy contentos y agradecidos y sabemos que irá a más."

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Concluía Octavio Santana que "en este 2026 el Sand Series Gran Canaria Classic ha sido el más espectacular de su historia, con un crecimiento espectacular en muchos aspectos y duplicando la repercusión mundial, lo que supone grandes beneficios para la ciudad y para la isla."