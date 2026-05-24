Tarde de transistores
García mantiene a su guardia pretoriana en la tarde más loca con Pedrola, Fuster y Taisei
El técnico de la UD Las Palmas mantiene el once inicial del Stadium para sellar el billete al playoff y descender al Zaragoza a la Primera RFEF. Atentos a los que pase en Valladolid, Málaga y Gijón. Pejiño y Viera deben esperar
Luis García Fernández mantiene la guardia pretoriana que saltó de inicio en el Stadium de Almería y prescinde de los héroes Pejiño y Jonathan Viera. De tal manera, que el once de la UD Las Palmas es para Horkas, Marvin Park, Álex Suárez, Mika Mármol, Enrique Clemente, Lorenzo Amatucci, Kirian Rodríguez, Taisei Miyashiro, Fuster, Estanis Pedrola y Jesé Rodríguez.
Por parte del Real Zaragoza, que está a cinco puntos de la salvación, que la marca el Cádiz, sale con Rodríguez, Juan Sebastián, Saidu, Rado, Larios, Cumic, Keidi Bare, Moya, Cuenca, Dani Gómez y Kodro. Se espera una de las mejores respuestas por parte de la afición -superar la barrera de los 20.000 fieles- en un pulso dramático de esta penúltima jornada del curso liguero.
El UD-Zaragoza está marcado por el fallecimiento del histórico meta Eulacia y se guardará un minuto de silencio. Luis Helguera, director deportivo amarillo, pone el foco en conquistar los tres puntos para pasar a la siguiente fase. "No hay que mirar el resto de resultados, solo pensar en lo que podemos hacer nosotros ante nuestra afición en un partido especial".
Suscríbete para seguir leyendo
- Ola de calor y calima en Canarias: cuándo llega y las islas afectadas
- Es oficial: el Gobierno crea una beca de 1.400 euros al mes durante cuatro años para estudiantes canarios que vayan a hacer estas oposiciones
- Un terremoto se siente en distintos municipios de Gran Canaria
- Seis corredores renuncian a la Transvulcania para salvar la vida de un atleta con hipotermia en plena cumbre de La Palma
- Juan Espino, el mejor luchador español de todos los tiempos
- Muere un motorista tras chocar con un coche en Gran Canaria
- Abraham El Jaber, 91 años y sigue al pie del mostrador en una de las tiendas históricas de Arucas
- El origen del barrio de Casablanca: una herencia marcada por la esclavitud