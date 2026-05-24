García mantiene a su guardia pretoriana en la tarde más loca con Pedrola, Fuster y Taisei

Luis García Fernández mantiene la guardia pretoriana que saltó de inicio en el Stadium de Almería y prescinde de los héroes Pejiño y Jonathan Viera. De tal manera, que el once de la UD Las Palmas es para Horkas, Marvin Park, Álex Suárez, Mika Mármol, Enrique Clemente, Lorenzo Amatucci, Kirian Rodríguez, Taisei Miyashiro, Fuster, Estanis Pedrola y Jesé Rodríguez.

Por parte del Real Zaragoza, que está a cinco puntos de la salvación, que la marca el Cádiz, sale con Rodríguez, Juan Sebastián, Saidu, Rado, Larios, Cumic, Keidi Bare, Moya, Cuenca, Dani Gómez y Kodro. Se espera una de las mejores respuestas por parte de la afición -superar la barrera de los 20.000 fieles- en un pulso dramático de esta penúltima jornada del curso liguero.

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El UD-Zaragoza está marcado por el fallecimiento del histórico meta Eulacia y se guardará un minuto de silencio. Luis Helguera, director deportivo amarillo, pone el foco en conquistar los tres puntos para pasar a la siguiente fase. "No hay que mirar el resto de resultados, solo pensar en lo que podemos hacer nosotros ante nuestra afición en un partido especial".